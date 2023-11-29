Каким должен быть iPhone SE 4? Пользователи ответили, и Apple стоит прислушаться

Зарубежных фанатов Apple спросили, каким они хотят видеть будущий iPhone SE. Ответ получился ожидаемым.
Ранее мы не раз писали о четвертом поколении iPhone SE. В последний раз этот смартфон обновился в 2022 году, получив свежий чип, но остался в дизайне и размере iPhone 8. После этого инсайдеры неоднократно пророчили девайсу смену внешнего вида и увеличение диагонали дисплея, но единого мнения по этому поводу до сих пор нет.
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Редакция 9to5Mac решила спросить у читателей, что для них самое главное в iPhone SE 4. Оказалось, что подавляющее большинство фанатов Apple хотело бы видеть смартфон в компактном корпусе, но при этом очень ждут обновленного дизайна. Увеличения диагонали дисплея хотят втрое меньше людей, а обновление «железа» в прежнем корпусе — в шесть раз меньше.
Похоже, среди фанатов Apple остается запрос на компактность смартфона. Компания закрыла линейку iPhone mini, но, с учетом желания потребителей, могла бы взять за основу «кузов» iPhone 13 mini и выпустить iPhone SE 4 на его основе.
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