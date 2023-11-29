Каким должен быть iPhone SE 4? Пользователи ответили, и Apple стоит прислушаться

Олег

iPhone SE


Зарубежных фанатов Apple спросили, каким они хотят видеть будущий iPhone SE. Ответ получился ожидаемым.

Ранее мы не раз писали о четвертом поколении iPhone SE. В последний раз этот смартфон обновился в 2022 году, получив свежий чип, но остался в дизайне и размере iPhone 8. После этого инсайдеры неоднократно пророчили девайсу смену внешнего вида и увеличение диагонали дисплея, но единого мнения по этому поводу до сих пор нет.

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Редакция 9to5Mac решила спросить у читателей, что для них самое главное в iPhone SE 4. Оказалось, что подавляющее большинство фанатов Apple хотело бы видеть смартфон в компактном корпусе, но при этом очень ждут обновленного дизайна. Увеличения диагонали дисплея хотят втрое меньше людей, а обновление «железа» в прежнем корпусе — в шесть раз меньше.

Похоже, среди фанатов Apple остается запрос на компактность смартфона. Компания закрыла линейку iPhone mini, но, с учетом желания потребителей, могла бы взять за основу «кузов» iPhone 13 mini и выпустить iPhone SE 4 на его основе. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+4321
Gabriel
Самый хороший вариант это диагональ между обычным базовым айфоном и Плюс 6,3-6,4 inch
Время компактных уже прошло, прошло безвозвратно.
А что касается дизайна то переработанный от айфон 4 будет просто бомбой.
Вчера в 21:19
#
tellurian
+4707
tellurian Gabriel
Опрос как раз показ ошибочность вашего мнения.
Сегодня в 07:13
#
st00p1dm0nkey
+4125
st00p1dm0nkey tellurian
Опрос показал средний размер 25 см, а замер 15 см 🤣🤣🤣
Наверное эпл прикрыли линейку мини из-за низких продаж, это доказывает что опрос и реальность это разные вселенные;)
Сегодня в 10:06
#
+59
MRS
Это гон, никто не хочет мини. Минимум размер 12 ого, но не мини точно. Размером с мини часы давно пора делать
Вчера в 21:42
#
tellurian
+4707
tellurian MRS
Много кто хочет. Людям нужна удобная звонилка. Не все в соцсетях зависают.
Сегодня в 07:13
#
+209
Виктор Пересвет
Не удивлюсь, если он будет в «кузове» 11… а то и 8-го)))
Вчера в 21:50
#
+366
iGra
Цена нужна адекватная, иначе смысла опять не будет и продажи будут не очень..
Сегодня в 08:36
#
+70
Nikodimus73
Что-то вроде XR со свежим железом, думаю будет самое то…
Сегодня в 09:04
#
+20
Baralgin
А мне бы зашел в корпусе от 13 или 14 спереди, сзади с одной камерой и батарейкой побольше 👍
2 часа назад в 11:56
#
+20
Baralgin Baralgin
И железом от 15
2 часа назад в 11:59
#
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