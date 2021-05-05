





Осенью компания Intel должна показать свои действительно новые процессоры: они не только спустя более 5 лет ожидания перейдут на улучшенный 10-нм техпроцесс, но и порадуют необычной структурой ядер, схожей с ARM big.LITTLE: в максимальной конфигурации CPU 12-ого поколения (они же Alder Lake) получат 8 «больших» и 8 «атомных» ядер. Также новые CPU получат поддержку памяти стандарта DDR5 и шиной PCI Express 5.0.И характеристики именно такого инженерного сэмпла смог получить ресурс igor's LAB, что позволило узнать о нем много важных деталей. Во-первых, это теплопакет: по умолчанию он 125 Вт, однако максимальный лимит установлен на отметке в 228 Вт. Это схоже с текущими решениями Intel с разблокированным множителем, однако при этом хорошо видно, что уменьшенный техпроцесс позволил «поместить» в тот же TDP вдвое больше ядер.Также можно отметить, что степпинг этого процессора уже B0, то есть это как минимум вторая ревизия, и уже можно смотреть на его частоты. Так, без Turbo Boost процессор работает на частоте всего до 1.8 ГГц (отсюда и название, Intel-1800). Впрочем, для предрелизных образцов это нормально. Куда интереснее частоты с «заводским разгоном» — в таком случае даже инженерный CPU способен достичь 4.6 ГГц на одно ядро и 4 ГГц на все ядра. Поэтому можно предположить, что релизные версии точно дойдут до отметки в 5 ГГц, а возможно ее и превысят.К тому же подтвердилась информация о том, что только «большие» ядра получат поддержку многопоточности, из-за чего такой процессор в сумме имеет 16 ядер и 24 потока. Что касается максимальной рабочей температуры, то тут никаких сюрпризов — 100 градусов, да и информация о новом сокете LGA1700 также подтвердилась.Что интересно, Intel отлично понимает, что изначально софт может некорректно работать с двухкластерными процессорами, где ядра неодинаковые (так, например, «атомные» не получают поддержку AVX-512). Поэтому в ядре Linux уже нашли информацию о том, что у пользователей будет возможность отключать отдельные ядра или кластеры. В этом действительно есть смысл, например, для игр: большинству проектов хватает 6-8 ядер с максимальной производительностью, поэтому «атомные» ядра имеет смысл отключить.Что касается даты выхода, то такие процессоры скорее всего увидят свет уже этой осенью. Информации о стоимости пока нет.