Какой адаптер лучше выбрать для быстрой зарядки iPhone 17

Фархад

17

Специалисты с портала ChargerLAB протестировали скорость зарядки стандартной модели iPhone 17 через порт USB-C с помощью различных фирменных зарядных устройств Apple мощностью от 18 до 140 Вт.

Смартфон достигает пиковой скорости зарядки в 27-28 Вт при использовании следующих адаптеров Apple:
  • Адаптер питания USB-C мощностью 29 Вт
  • Адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт
  • Адаптер питания с двумя портами USB-C мощностью 35 Вт
  • Компактный адаптер питания с двумя портами USB-C мощностью 35 Вт
  • Динамический адаптер питания мощностью 40 Вт с максимальной мощностью 60 Вт
  • Адаптер питания USB-C мощностью 61 Вт
  • Адаптер питания USB-C мощностью 67 Вт
  • Адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт
  • Адаптер питания USB-C мощностью 96 Вт
  • Адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт


Для сравнения, базовый iPhone 16 заряжался максимум на 23 Вт, поэтому iPhone 17 будет заряжаться быстрее. Напомним, что модели iPhone 17 Pro могут достигать более высокой пиковой скорости зарядки до 36 Вт.

Сама Apple заявляет, что все модели iPhone 17 можно зарядить до 50% всего за 20 минут. Для сравнения, линейка iPhone 16 заряжается до 50% за 30 минут. Имейте в виду, что для быстрой зарядки вам также понадобится подходящий кабель USB-C, поскольку не все обеспечивают достаточную мощность.

Интересно, что по MagSafe базовый iPhone 17 заряжается на мощности 29 Вт, что больше кабельной на пару Вт.
2
Источник:
MacRumors
Рекомендации

Комментарии

+26
redlac77
иии? 😂 какой лучше взять? 🤔 🙄
Вчера в 20:02
#
+102
Gntlmn Mthfcng
В итоге какой брать-то оптимальнее всего ?) посоветуйте недорогой но качественный
Вчера в 20:18
#
+93
Gabriel Gntlmn Mthfcng
Да любой берите с PD2 или даже 1.
2 часа назад в 22:41
#
+93
Gabriel
Это пиковые показатели зарядки на них зарядка происходит считаные минуты.
У всех остальных производителей также.
2 часа назад в 22:40
#