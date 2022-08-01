Какой б/у MacBook купить в бюджете 20-40 тысяч рублей в 2022 году. Подробный разбор по моделям

Мир вокруг нас стремительно меняется, заставляя нас перестраивать свои привычки и планы. Среди прочего, меняется и ситуация с покупкой электроники: всё больше людей отказываются от приобретения в магазине и поглядывают на вторичку. Я решил немного помочь таким покупателям — если вы хотите приобрести недорогой MacBook «с рук», но не знаете, на что смотреть — я попробую помочь сориентироваться. В данном тексте пойдет речь о «яблочных» ноутбуках, которые можно купить в пределах 20-40 тысяч рублей. А еще расскажу, какие модели покупать не стоит и почему.
MacBook Air 2012 (11 и 13 дюймов)
Это устройство, которое сейчас является очень привлекательным благодаря своей низкой цене. За 15-17 тысяч (а в МСК или Питере даже дешевле) человек рискует получить тонкий и легкий ультрабук с macOS и светящимся яблочком на крышке. Но не торопитесь. И вот почему.
Чаще всего эти девайсы (13 дюймов) продаются с довольно старым чипом Intel Core i5 третьего поколения и частотой 1.8 Ггц. Он был вполне неплох в 2012 году, и оставался таковым еще лет так пять, но уже не совсем соответствует современным нагрузкам. С другой стороны, есть масса потребителей, сценарии которых остаются в рамках повседневного серфинга сети, набора текста и просмотра видео.
В природе водятся версии на Intel Core i7 — они производительнее на 10-15%, при этом гораздо сильнее греются. С учетом тонкого корпуса Air это довольно серьезный нюанс, его нужо учитывать.
В целом, если вы найдете это устройство не дороже 18 тысяч, при этом оно не будет требовать обслуживания аккумулятора (больше информации в конце статьи) и покупки зарядного устройства, то можете приобрести его с одной оговоркой: у вас совсем нет больше денег, чтобы взять что-то посвежее. MacBook Air 2012 года справится с неторопливым веб-серфингом, набором и редактированием текста, просмотром фото и видео онлайн или офлайн. Пожалуй, потянет видеоконференцию Zoom или Skype. На большее он не способен.
Учтите еще один момент. Последняя версия macOS для этого ультрабука — 10.15 Catalina. Это отличная ОС, но после нее вышло уже две новых версии. Чем это вам грозит? Возможно, спустя пару-тройку лет какие-то отдельные приложения не смогут обновиться, а спустя еще пару-тройку лет откажутся работать. Примерно то же самое относится почти ко всем макбукам, которые мы будем обсуждать ниже. В целом macOS устаревает очень медленно, так что даже «бородатая» High Sierra до сих пор не доставляет особых хлопот.
MacBook Pro 2012 (13 дюймов)
Насколько я рекомендовал этот ноутбук 3-4 года назад, настолько же буду отговаривать вас от него сегодня. Он производительнее и универсальнее, чем Air, но устарел сильнее, чем он.
У «толстяка» Pro 2012 очень плохой дисплей. Не в обиду будет сказано тем людям, кто еще пользуется данной моделью, но экран этой Pro-шки откровенно плох. Всё потому, что разрешение его (1280х800) ниже, чем разрешение экрана Air (1400х900) — кажется, что это немного, но в реальности получается разительный контраст по качеству картинки. Текст размыт, цвета инвертируются, не хватает яркости, а стекло, которое прикрывает матрицу, нещадно бликует и добавляет негативных эмоций.
Рядом с Air этот Pro еще и очень массивен. Он почти втрое его толще и гораздо тяжелее, поэтому даже переносить по дому его будет неудобно, на коленях он тоже утомляет. Я сам пользовался этой моделью полтора года и знаю, о чём говорю.
Если у вас есть выбор между Pro 2012 и Air 2012 — берите Air. Получите гораздо больше удовольствия от использования. А разница в их «железе» совсем не котируется в 2022 году.
MacBook Pro 2012 Retina (13 дюймов)
Здесь ситуация несколько иная. В этом девайсе железо почти аналогично «толстому» Pro 2012, но с одной важной разницей — он оснащен современным Retina дисплеем. И это в некотором роде меняет дело.
Всё же модель была неудачной: Apple не рассчитали производительность и установили в «ретинистый» Pro 2012 почти тот же чип, что и в «толстяка» — Intel Core i5 3230M против 3210M. Но что еще хуже, той же самой осталась и графика — интегрированная Intel HD Graphics 4000. Она не очень стабильно тянет Retina-разрешение, поэтому работает ноутбук не лучшим образом.
Если вы нашли его в пределах 20-21 тысяч рублей — можно рассмотреть к покупке при условии хорошего состояния самого устройства, а также его аккумулятора. Более дорогие экземпляры с презрением отправляем восвояси.
MacBook Pro 2012 (15 дюймов, с Retina и без)
Это устройство не советую резко и категорически. Модель страдает «отвалом» видеочипа, от которого невозможно перестраховаться. В случае «залета» придется отдать 6-15 тысяч рублей для того, чтобы компьютер вообще запустился.
Идем дальше.
MacBook Air 2013-2014 (11 и 13 дюймов)
Этот ультрабук — золотая середина, если вам нужен неплохой в меру шустрый мак за 20-24 тысячи. Он очень похож на модель 2012 года, только чип в нем посвежее: Intel Core i5 четвертого поколения в обоих девайсах. Дисплей имеет приемлемое разрешение 1366х768 (11 дюймов) и 1400х900 (13 дюймов).
Устройство потянет любые бытовые задачи, при этом очень умеренно греется. В базе эти модели оснащали 4 Гб оперативной памяти, и на «авито» это самый частый вариант — в целом можно не переживать по этому поводу, если вы не берете устройство для ресурсоемких задач. Уверенный браузинг, видеозвонки до 25 окошек на экране, просмотр FullHD-видео онлайн и офлайн — всё это под силу MacBook Air 2013-2014 годов.
Самая свежая версия ПО для них — macOS Big Sur. Опытным путем я выяснил, что гораздо более стабильно и шустро они работают на предыдущей macOS Catalina; именно на ней я рекомендую и оставить девайс. Никаких проблем в ближайшие несколько лет вы из-за этого совершенно точно не испытаете.
MacBook Air 2015 (11 и 13 дюймов)
Здесь я мало что могу добавить к описанию выше: это абсолютно тот же самый Air, только процессор другой — Intel Core i5 пятого, а не четвертого поколения. Существенной разницы между ними вы не увидите, прирост в бытовой производительности составляет порядка 10%.
Этот ультрабук я могу смело рекомендовать. Он бывает в модификации 8 Гб гораздо чаще, чем модели 2013-2014 годов, и это несомненный плюс. Самая свежая macOS для него — Monterey 2021 года. Допустимый прайс за достойный Air 2015 на 13 дюймов — до 26 тысяч. При более высоком ценнике этот мак просто не имеет смысла, присмотритесь к моделькам ниже.
MacBook Pro (early 2013) (13 и 15 дюймов)
Предостерегаю вас от этих моделей довольно решительно: 13-дюймовый аппарат недостаточно производителен (это, по сути, копия модели 2012 года), а 15-дюймовый ноут всё еще страдает «отвалом» видеочипа (Nvidia 650M). Мимо.
MacBook Pro late 2013 и mid 2014 (13 дюймов)
Наравне с Air этих же модельных лет Pro-шки конца 2013 и середины 2014 года являются отличными претендентами на покупку в диапазоне 25-35 тысяч рублей. Чаще всего вы без труда найдете достойный аппарат примерно за 30 тысяч.
На борту у обоих — Intel Core i5 четвертого поколения и незначительно отличающейся частотой (в зависимости от конфигурации). Чипы отлично себя показали в работе и хорошо справляются с Retina-дисплеем. В бытовых задачах эти модели достойно вытягивают всё, что требуется: веб-серфинг, FullHD-видео в интернете, видеоконференции, офисные задачи, несложная работа с графикой. Всё это вкупе с антибликовым покрытием прекрасным Retina-дисплеем, который по качеству ровно такой же, как и в свежих моделях 2020-2022 годов.
Учтите, что Air будет немного шустрее, чем Pro, так как Retina-разрешение в последнем дает серьезную нагрузку на видеочип Intel Iris 5100. Но на мой взгляд, лучше пожертвовать 5-10% производительности, но получить отличный дисплей в Pro-версии — ваши глаза скажут вам «спасибо».
У моделей Pro 2012-2015 годов это слабое место: при покупке нужно обратить внимание на состояние антибликового покрытия. Если на экране есть «залысины» или потертости, то антиблик уже не спасти. Это не смертельно — остатки антиблика стираются влажными салфетками, оставляя чистый дисплей в идеальном состоянии. Но это повод для торга: антибликовое покрытие помогает работать на солнце.
Процесс снятия дефектного антибликового покрытия. Справа — его остатки.
Самая свежая macOS для указанных моделей — Big Sur, но на Catalina им работается лучше и бодрее. Рекомендую оставить на повседневное использование именно её.
MacBook Pro late 2013 и mid 2014 (15 дюймов)
Эта моделька в достойном состоянии обычно стоит дороже — от 40 до 50 тысяч. Но если вам нужен именно большой ноутбук, и есть возможность чуть переплатить, то рекомендую присмотреться к этому устройству.
15-дюймовый MacBook Pro 2013 и 2014 года поставлялись в базе с классными четырехъядерными процессорами Intel Core i7 четвертого поколения, которые молотят всё, что может подсунуть им обычный пользователь. В дополнение обычно шла интегрированная графика Intel Iris Pro 5200, чаще с добротной мобильной дискреткой Nvidia 750M. Более того, почти все девайсы шли с 16 Гб оперативной памяти прямо с начальных версий.
Эти ноутбуки уже вполне профессиональны. Они позволяют работать с графикой, без проблем монтировать видео, нормально реагируют на многозадачность и большое число вкладок в браузере. Для себя на вторичке можно рассмотреть как базовую версию с Intel Iris Pro, так и «дискретный» ноутбук — оба будут одинаково хороши в работе, но в цене различаются на 5-10 тысяч. Лично я пользовался вариантом без «дискретки» и не ощущал каких-либо проблем в работе.
Кстати, есть в этом семействе один странный зверь. Это MacBook Pro 15 (late 2013) с процессором Intel Core i7 частотой 2.0 ГГц и оперативной память 8 Гб в базе. Дискретной графики нет, только Intel Iris Pro 5200. Он довольно часто встречается на «авито» и в основном стоит значительно дешевле своих более мощных собратьев. Если вам попался такой агрегат, скажем, за 35 тысяч — берите не раздумывая. Это самое лучшее предложение за такие деньги. Я проработал на таком устройстве почти год и с уверенностью могу рекомендовать его — с учетом соответствующей цены, разумеется.
Самая свежая macOS для всех них — Big Sur, в целом они «тянут» её без нареканий благодаря четырем ядрам и неплохой графике. Но если захочется условно-молниеносной работы — добро пожаловать на Catalina.
MacBook Pro 2015 (13 дюймов)
Это устройство четко вписывается в наш бюджет. MacBook Pro 13 (2015) считается лучшим из линейки «классических» Retina-макбуков, и это вполне заслуженно. Это последняя модель с полным набором портов (USB, HDMI, SD). Отмечу, что внешне модели Pro 2012-2015 годов между собой абсолютно одинаковы — как 13-, так и 15-тидюймовые. Не удивляйтесь.
В базе ноутбук продается с процессором Intel Core i5 пятого поколения частотой 2.7 ГГц, а также 8 Гб оперативки. Графика всегда интегрированная — Intel Iris 6100. В целом это очень сбалансированный девайс, который будет чуть шустрее, чем модели 2013-2014 годов, но прям разительно от них он не отличается. Единственная большая разница здесь: он поддерживает macOS Monterey, самую свежую ОС на момент публикации — причем работает на ней вполне достойно. Хотя опять же наилучший фидбэк от устройства вы получите на всё той же Catalina.
MacBook Pro 13 (2015) можно и нужно брать, если у вас есть на него средства. Хорошее состояние можно найти по РФ примерно за 35 тысяч рублей — дешевле лучше не рассматривайте, ибо это рискованные варианты. Модель дико популярна, поэтому не факт, что его вообще получится найти живым. Те полтора года, что он был в моем пользовании, оставили в памяти только хорошие впечатления.
В бюджете 20-40 тысяч это всё, на что вы можете рассчитывать. Однако есть то, что нужно знать помимо описанных нюансов — ранее в блогах я писал кое-что полезное.
MacBook Pro 2015 (13 дюймов)
Это устройство четко вписывается в наш бюджет. MacBook Pro 13 (2015) считается лучшим из линейки «классических» Retina-макбуков, и это вполне заслуженно. Это последняя модель с полным набором портов (USB, HDMI, SD). Отмечу, что внешне модели Pro 2012-2015 годов между собой абсолютно одинаковы — как 13-, так и 15-тидюймовые. Не удивляйтесь.
В базе ноутбук продается с процессором Intel Core i5 пятого поколения частотой 2.7 ГГц, а также 8 Гб оперативки. Графика всегда интегрированная — Intel Iris 6100. В целом это очень сбалансированный девайс, который будет чуть шустрее, чем модели 2013-2014 годов, но прям разительно от них он не отличается. Единственная большая разница здесь: он поддерживает macOS Monterey, самую свежую ОС на момент публикации — причем работает на ней вполне достойно. Хотя опять же наилучший фидбэк от устройства вы получите на всё той же Catalina.
MacBook Pro 13 (2015) можно и нужно брать, если у вас есть на него средства. Хорошее состояние можно найти по РФ примерно за 35 тысяч рублей — дешевле лучше не рассматривайте, ибо это рискованные варианты. Модель дико популярна, поэтому не факт, что его вообще получится найти живым. Те полтора года, что он был в моем пользовании, оставили в памяти только хорошие впечатления.
В бюджете 20-40 тысяч это всё, на что вы можете рассчитывать. Однако есть то, что нужно знать помимо описанных нюансов — ранее в блогах я писал кое-что полезное.
- Во-первых, здесь подробно рассказывается, как проверить здоровье аккумулятора MacBook и какие цифры допустимы для покупки.
- Во-вторых, здесь есть подробнейших гайда, как своими руками заменить аккумулятор на MacBook Air и MacBook Pro Retina — прочитаете и поймете, по силам ли вам такая процедура.
- В-третьих, вот здесь подробно описано, как заменить SSD на более емкий или быстрый на MacBook Air и Pro.