Какой б/у MacBook купить в бюджете 20-40 тысяч рублей в 2022 году. Подробный разбор по моделям

MacBook Air 2012 (11 и 13 дюймов)



MacBook Pro 2012 (13 дюймов)



MacBook Pro 2012 Retina (13 дюймов)



MacBook Pro 2012 (15 дюймов, с Retina и без)



MacBook Air 2013-2014 (11 и 13 дюймов)



MacBook Air 2015 (11 и 13 дюймов)



MacBook Pro (early 2013) (13 и 15 дюймов)

MacBook Pro late 2013 и mid 2014 (13 дюймов)



MacBook Pro late 2013 и mid 2014 (15 дюймов)



Это устройство, которое сейчас является очень привлекательным благодаря своей низкой цене. За 15-17 тысяч (а в МСК или Питере даже дешевле) человек рискует получить тонкий и легкий ультрабук с macOS и светящимся яблочком на крышке. Но не торопитесь. И вот почему.Чаще всего эти девайсы (13 дюймов) продаются с довольно старым чипом Intel Core i5 третьего поколения и частотой 1.8 Ггц. Он был вполне неплох в 2012 году, и оставался таковым еще лет так пять, но уже не совсем соответствует современным нагрузкам. С другой стороны, есть масса потребителей, сценарии которых остаются в рамках повседневного серфинга сети, набора текста и просмотра видео.В природе водятся версии на Intel Core i7 — они производительнее на 10-15%, при этом гораздо сильнее греются. С учетом тонкого корпуса Air это довольно серьезный нюанс, его нужо учитывать.В целом, если вы найдете это устройство не дороже 18 тысяч, при этом оно не будет требовать обслуживания аккумулятора (больше информации в конце статьи) и покупки зарядного устройства, то можете приобрести его с одной оговоркой: у вас совсем нет больше денег, чтобы взять что-то посвежее. MacBook Air 2012 года справится с неторопливым веб-серфингом, набором и редактированием текста, просмотром фото и видео онлайн или офлайн. Пожалуй, потянет видеоконференцию Zoom или Skype. На большее он не способен.Последняя версия macOS для этого ультрабука — 10.15 Catalina. Это отличная ОС, но после нее вышло уже две новых версии. Чем это вам грозит? Возможно, спустя пару-тройку лет какие-то отдельные приложения не смогут обновиться, а спустя еще пару-тройку лет откажутся работать. Примерно то же самое относится почти ко всем макбукам, которые мы будем обсуждать ниже. В целом macOS устаревает очень медленно, так что даже «бородатая» High Sierra до сих пор не доставляет особых хлопот.Насколько я рекомендовал этот ноутбук 3-4 года назад, настолько же буду отговаривать вас от него сегодня. Он производительнее и универсальнее, чем Air, но устарел сильнее, чем он.У «толстяка» Pro 2012 очень плохой дисплей. Не в обиду будет сказано тем людям, кто еще пользуется данной моделью, но экран этой Pro-шки откровенно плох. Всё потому, что разрешение его (1280х800) ниже, чем разрешение экрана Air (1400х900) — кажется, что это немного, но в реальности получается разительный контраст по качеству картинки. Текст размыт, цвета инвертируются, не хватает яркости, а стекло, которое прикрывает матрицу, нещадно бликует и добавляет негативных эмоций.Рядом с Air этот Pro еще и очень массивен. Он почти втрое его толще и гораздо тяжелее, поэтому даже переносить по дому его будет неудобно, на коленях он тоже утомляет. Я сам пользовался этой моделью полтора года и знаю, о чём говорю.Если у вас есть выбор между Pro 2012 и Air 2012 — берите Air. Получите гораздо больше удовольствия от использования. А разница в их «железе» совсем не котируется в 2022 году.Здесь ситуация несколько иная. В этом девайсе железо почти аналогично «толстому» Pro 2012, но с одной важной разницей — он оснащен современным Retina дисплеем. И это в некотором роде меняет дело.Всё же модель была неудачной: Apple не рассчитали производительность и установили в «ретинистый» Pro 2012 почти тот же чип, что и в «толстяка» — Intel Core i5 3230M против 3210M. Но что еще хуже, той же самой осталась и графика — интегрированная Intel HD Graphics 4000. Она не очень стабильно тянет Retina-разрешение, поэтому работает ноутбук не лучшим образом.Если вы нашли его в пределах 20-21 тысяч рублей — можно рассмотреть к покупке при условии хорошего состояния самого устройства, а также его аккумулятора. Более дорогие экземпляры с презрением отправляем восвояси.Это устройство. Модель страдает «отвалом» видеочипа, от которого невозможно перестраховаться. В случае «залета» придется отдать 6-15 тысяч рублей для того, чтобы компьютер вообще запустился.Идем дальше.Этот ультрабук — золотая середина, если вам нужен неплохой в меру шустрый мак за 20-24 тысячи. Он очень похож на модель 2012 года, только чип в нем посвежее: Intel Core i5 четвертого поколения в обоих девайсах. Дисплей имеет приемлемое разрешение 1366х768 (11 дюймов) и 1400х900 (13 дюймов).Устройство потянет любые бытовые задачи, при этом очень умеренно греется. В базе эти модели оснащали 4 Гб оперативной памяти, и на «авито» это самый частый вариант — в целом можно не переживать по этому поводу, если вы не берете устройство для ресурсоемких задач. Уверенный браузинг, видеозвонки до 25 окошек на экране, просмотр FullHD-видео онлайн и офлайн — всё это под силу MacBook Air 2013-2014 годов.Самая свежая версия ПО для них — macOS Big Sur. Опытным путем я выяснил, что гораздо более стабильно и шустро они работают на предыдущей macOS Catalina; именно на ней я рекомендую и оставить девайс. Никаких проблем в ближайшие несколько лет вы из-за этого совершенно точно не испытаете.Здесь я мало что могу добавить к описанию выше: это абсолютно тот же самый Air, только процессор другой — Intel Core i5 пятого, а не четвертого поколения. Существенной разницы между ними вы не увидите, прирост в бытовой производительности составляет порядка 10%.Этот ультрабук я могу смело рекомендовать. Он бывает в модификации 8 Гб гораздо чаще, чем модели 2013-2014 годов, и это несомненный плюс. Самая свежая macOS для него — Monterey 2021 года. Допустимый прайс за достойный Air 2015 на 13 дюймов — до 26 тысяч. При более высоком ценнике этот мак просто не имеет смысла, присмотритесь к моделькам ниже.довольно решительно: 13-дюймовый аппарат недостаточно производителен (это, по сути, копия модели 2012 года), а 15-дюймовый ноут всё еще страдает «отвалом» видеочипа (Nvidia 650M). Мимо.Наравне с Air этих же модельных летв диапазоне 25-35 тысяч рублей. Чаще всего вы без труда найдете достойный аппарат примерно за 30 тысяч.На борту у обоих — Intel Core i5 четвертого поколения и незначительно отличающейся частотой (в зависимости от конфигурации). Чипы отлично себя показали в работе и хорошо справляются с Retina-дисплеем. В бытовых задачах эти модели достойно вытягивают всё, что требуется: веб-серфинг, FullHD-видео в интернете, видеоконференции, офисные задачи, несложная работа с графикой. Всё это вкупе с антибликовым покрытием прекрасным Retina-дисплеем, который по качеству ровно такой же, как и в свежих моделях 2020-2022 годов.Учтите, что Air будет немного шустрее, чем Pro, так как Retina-разрешение в последнем дает серьезную нагрузку на видеочип Intel Iris 5100. Но на мой взгляд, лучше пожертвовать 5-10% производительности, но получить отличный дисплей в Pro-версии — ваши глаза скажут вам «спасибо».У моделей Pro 2012-2015 годов это слабое место: при покупке нужно обратить внимание на состояние антибликового покрытия. Если на экране есть «залысины» или потертости, то антиблик уже не спасти. Это не смертельно — остатки антиблика стираются влажными салфетками, оставляя чистый дисплей в идеальном состоянии. Но это повод для торга: антибликовое покрытие помогает работать на солнце.Самая свежая macOS для указанных моделей — Big Sur, но на Catalina им работается лучше и бодрее. Рекомендую оставить на повседневное использование именно её.Эта моделька в достойном состоянии обычно стоит дороже — от 40 до 50 тысяч. Но если вам нужен именно большой ноутбук, и есть возможность чуть переплатить, то15-дюймовый MacBook Pro 2013 и 2014 года поставлялись в базе с классными четырехъядерными процессорами Intel Core i7 четвертого поколения, которые молотят всё, что может подсунуть им обычный пользователь. В дополнение обычно шла интегрированная графика Intel Iris Pro 5200, чаще с добротной мобильной дискреткой Nvidia 750M. Более того, почти все девайсы шли с 16 Гб оперативной памяти прямо с начальных версий.Эти ноутбуки уже вполне профессиональны. Они позволяют работать с графикой, без проблем монтировать видео, нормально реагируют на многозадачность и большое число вкладок в браузере. Для себя на вторичке можно рассмотреть как базовую версию с Intel Iris Pro, так и «дискретный» ноутбук — оба будут одинаково хороши в работе, но в цене различаются на 5-10 тысяч. Лично я пользовался вариантом без «дискретки» и не ощущал каких-либо проблем в работе.