Facebook отреагировал на заявления СМИ о масштабной утечке данных 533 млн пользователей соцсети. Компания утверждает, что ничего страшного не произошло, и вообще — это было давно.
Директор по управлению продуктами Facebook Майк Кларк рассказал свою версию событий, разместив обращение на новостной странице сайта Facebook. По его словам, заявления СМИ о том, что компанию взломали и украли данные полумиллиарда пользователей, не соответствуют истине и нагнетают ситуацию. Кларк утверждает, что вся информация, размещенная на «низкоуровневом хакерском форуме», получена в результате «соскабливания» их с платформы до сентября 2019 года. «Соскабливанием» называют автоматизированные действия по сбору максимального количества данных из открытых источников в сети и упорядочивания их для сопоставления с конкретными людьми. Иными словами, Facebook считает, что неизвестные в течение долгого времени собирали данные с открытых страниц пользователей соцсети, объединяли их в общую базу, а потом сортировали информацию по отдельным пользователям — и всё это с помощью автоматизированного ПО.
Такой сценарий стал возможным благодаря функции «Импорта контактов». Ранее она была внедрена в Facebook, чтобы облегчить пользователям поиск своих друзей и знакомых в соцсети. Компания утверждает, что внесла изменения в эту функцию, когда в 2019 году обнаружила признаки автоматизированного сбора данных с её помощью. Злоумышленники маскировали своё ПО под софт Facebook, однако после внесения корректировок такая возможность была устранена. Компания заверяет, что нашумевшая база абсолютно точно не включает в себя пароли пользователей и данные об их здоровье (странно, что соцсеть вообще собирает такую информацию).
В заключение Майк Кларк заверил, что Facebook всегда сосредоточены на защите данных своих пользователей и ежедневно работает над их безопасностью. Он призвал владельцев аккаунтов пересмотреть настройки конфиденциальности, чтобы быть уверенными в своей защищенности. Напомним, что проверить свой аккаунт на предмет утечки можно на общеизвестном ресурсе Have I Been Pwned.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: