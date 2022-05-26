Какой iPhone купить в России в 2022 году? Сколько это теперь стоит? Анализируем витрины ритейла

Несколько дней назад я писал о том, нужно ли человеку, живущему в России, вообще покупать iPhone с учетом происходящего вокруг. Вывод не то, что бы очевиден — многое зависит от ваших целей и от того, с чем вы готовы мириться в повседневном использовании.
Но что, если вы всё же решили покупать iPhone несмотря ни на что? Какую модель выбрать в текущий момент? И что происходит с ценообразованием на «яблочные» смартфоны? Попробуем разобраться.
1. Новый или б/у?
С учетом довольно странной экономической обстановки в России, турбулентности, которая образовалась в марте и продолжается до сих пор, всё больше людей начали поглядывать на подержанную технику. Даже если раньше человек с презрением отвергал мысль о том, чтобы пользоваться смартфоном после кого-то другого, нынешние реалии способны заставить его пересмотреть свои предпочтения.
Стоит ли смотреть на б/у iPhone? Лично мое мнение — стоило раньше, стоит и сейчас. Подержанная техника Apple всегда была гораздо более выгодной покупкой, чем запечатанный девайс в магазине — просто потому, что продать его можно с меньшими потерями. В текущих реалиях подержанный iPhone, iPad или Mac это отличный вариант, чтобы приобрести желанный гаджет или сменить свой устаревший.
Однако с покупкой б/у Apple всё не так просто, за финансовую выгоду в этом случае надо платить нервами и рисками. Выбирать нужно очень внимательно, предварительно вникнув хотя бы в основные характеристики устройств и войдя «в тему». В этом материале всё это мы затрагивать не будем, а поговорим о покупке нового девайса.
И всё же iPhone на вторичке — это хорошая идея. Её стоит рассмотреть.
2. Какую модель выбрать?
Если вы рассматриваете покупку нового айфона, то выбор негуст. В магазинах можно найти всего несколько актуальных моделей iPhone — вот из них и придется выбирать. Многое зависит от вашего бюджета: если хочется подешевле, то ассортимент будет еще скуднее. Давайте по порядку рассмотрим плюсы и минусы того, что предлагается на витринах сегодня.
iPhone SE (2020)
Это, пожалуй, самый дешевый вариант из ныне представленных на полках магазинов. Айфон в «классическом» (старом) дизайне, с Touch ID и рамками сверху и снизу, но зато небольшой и недорогой. К «железу» никаких нареканий нет: современный и быстрый чип Apple A13, 3 Гб оперативной памяти и накопитель 64 Гб в минимальной конфигурации.
Из недостатков можно выделить общую проблему всех iPhone в подобном корпусе, начиная с «шестерки» — небольшой аккумулятор, и, как следствие, не самая крутая автономность. С другой стороны, в 2022 году розетки и повербанки окружают нас повсюду, поэтому огромной проблемы лично я здесь не вижу. Просто учитывайте.
А еще у него всего одна камера. Но камон, вы действительно будете каждый день щелкать на сверхширик? Если да, то SE вам не подходит. Для бытовых задач (документы, дети, кошка, закат, посиделки) его камеры хватит. На большее рассчитывать не стоит.
Приобрести iPhone SE (2020) можно за плюс-минус 40 тысяч рублей с накопителем 64 Гб. Сумма немаленькая, в спокойной обстановке ценник мог уже быть около 30-ти, но… имеем что имеем. Да, за 40 тысяч можно купить мешок андроидов с блэкджеком, но если вам нужен именно iPhone — это неплохой девайс за свою цену.
iPhone XR
Крутейшее устройство, которое до сих пор не потеряло актуальность, хотя было представлено в далеком 2018-м (как же давно это было!). Найти его в магазинах уже сложновато, но если попадется — можно брать не раздумывая. У него на борту очень удачный полноценный чип Apple A12, который поддерживает большинство новомодных «нейросетевых» фишек и очень шустро крутит iOS 15. Оперативной памяти 3 Гб, накопитель — от 64 Гб. В работе он неотличим от более новых моделей (если, конечно, не говорить об iPhone 13 Pro с ProMotion).
А еще он получил «новый» дизайн с монобровью, для кого-то это будет плюсом. Диагональ 6,1 дюйма будет оптимальной для большинства пользователей, а единственная камера отлично показывает себя в быту. Кстати, она умеет делать портреты благодаря ИИ, но только «человеческие». Размыть фон, снимая кота или сундук, не получится.
Среди объективных плюсов этого устройства — монструозная для iPhone автономность. Девайс имеет крутой аккумулятор и запросто способен выдержать два дня в спокойном режиме работы. За это придется расплатиться слегка толстоватым корпусом, но давайте честно — всё это фарс, нет ничего страшного в толстых смартфонах.
Как я уже написал, найти iPhone XR в магазине сейчас затруднительно, но в целом реально. На момент написания статьи XR на 64 Гб продается в онлайн-магазине МТС за 44 990 руб, на «Яндекс.Маркете» есть вариант за 45 990 руб, а вот в «Связном» имеется всего один девайс на 128 Гб за 58 790 руб — этот ценник, понятное дело, оторван от реальности. В общем, смотрите, ищите, сравнивайте. В целом, я не советовал бы брать iPhone XR дороже 40 тысяч рублей.
iPhone 11
На мой взгляд, эта модель является золотой серединой среди всего, что сейчас доступно в России. Это уже две камеры, но еще комфортный для многих IPS-дисплей. Уже Apple A13, но еще демократичный ценник. Кроме того, найти его в продаже гораздо проще, чем iPhone XR.
iPhone 11 имеет на борту целых 4 Гб оперативки, накопитель стартует от 64 Гб. В остальном, по сравнению с XR, всё тот же 6,1-дюймовый дисплей, возможность записи 4К @60fps и огромный аккумулятор. В общем, крайне сбалансированное устройство, которое смело можно рекомендовать в 2022 году — оно не устареет еще очень долго.
В официальной рознице iPhone 11 на 64 Гб можно найти примерно за 50 тысяч рублей. В «серых» магазинах встречаются варианты даже за 45 тысяч. В текущих условиях РосТест всё меньше выигрывает у всех прочих, так что есть ли смысл переплачивать за него — решайте сами.
iPhone 12 mini
Несколько странное устройство, которое всё же имеет право на жизнь. «Миник» получил свежее железо, ничем не уступающее большому iPhone 12, при этом главная его фишка — компактность. Дисплей 5,4 дюйма вкупе с очень тонкими рамками делает устройство по-настоящему миниатюрным — по габаритам iPhone 12 mini даже меньше, чем iPhone SE (2020).
Но вот с аккумулятором у него, как и у SE, не заладилось — видимо сделать компактный долгоживущий смартфон не так-то просто. Повторюсь: это не смертельно, но просто нужно учитывать. Сам по себе этот девайс очень хорош, а необычные габариты подарят новые ощущения от айфона.
В официальном ритейле iPhone 12 mini стартует с отметки в 52 тысячи рублей. Это немало, но для свежего смартфона вполне понятно.
iPhone 12
Тоже очень неплохой смартфон, но ценник уже гораздо выше среднего. У него новый дизайн с плоскими гранями, чип Apple A14 (который в целом не особо выделяется на фоне A12 и A13), 4 Гб оперативной памяти и минимум 64 Гб постоянной. Здесь уже установлен новомодный OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма, который со временем подвержен выгоранию. С учетом ситуации с запчастями и поставками от Apple это стоит учитывать.
Зато здесь можно урвать относительно свежий фиолетовый цвет — многим он очень нравится, и это не удивительно. В целом же покупать iPhone 12 стоит только в случае, если у вас есть на него деньги — то есть он достанется вам без особого труда. Если же ради айфона вы хотите влезть в кредиты, то особого смысла в этом нет — присмотритесь к iPhone 11.
Кстати, о ценах. На момент публикации крупные сети продают базовый iPhone 12 за 70 тысяч рублей. Чувствуете разницу с iPhone 11?
iPhone 13 Pro
Самое свежее на текущий момент устройство. Если вы хотите купить iPhone 13 Pro, то вряд ли вас интересует его «железо» и мегапиксели — это тупо самый новый айфон. Но кое-какие нюансы всё же стоит прояснить.
Прежде всего, почему именно 13 Pro, а не 13? Дело в том, что Pro-версия получила новую для айфонов фишку — динамическую частоту обновления дисплея 120 Гц. Apple гордо именует ее ProMotion. Это не то, без чего невозможно выжить, но ProMotion подарит вам действительно новые ощущения от смартфона, за который вы отдаете немало своих денег.
Кроме того, 13 Pro имеет одну дополнительную камеру, и — что еще более важно — 6 Гб оперативной памяти, против 4 Гб у iPhone 13. В повседневной работе это будет ощущаться.
Что по ценам? iPhone 13 — около 90 тысяч рублей в DNS и 86 тысяч в «Связном». А iPhone 13 Pro — примерно 130 тысяч в «Связном» и около 135 тысяч в DNS. В других сетях тоже есть, можете сравнить цвета и конфигурации самостоятельно.
iPhone 13 Pro Max
Это устройство мне сложно рекомендовать обычному пользователю. Во-первых, оно стоит впечатляющих денег (155-200 тысяч рублей), и далеко не для каждого данный смартфон окупит такую сумму. Во-вторых, он довольно большой по размеру, и подойдет только тем, кто целенаправленно ищет именно «фаблет». В-третьих, многое из того, чем он напичкан, вы использовать не будете — а значит назвать покупку разумной едва ли получится.
Это девайс для тех, кто по умолчанию берет самое новое и самое крутое. А для обычного пользователя подойдет младшая версия, или вообще модель прошлых трех лет.
Итоги
Если обозначить какой-то субъективный ориентир для выбора, то в текущих реалиях я рекомендовал бы приобрести iPhone 11. Это отличное сочетание цена/качество, при этом его удачное и относительное свежее «железо» не будет разражать вас медлительностью ближайшие 3-4 года. Но повторю — ради смартфона едва ли стоит влезать в долги или кредиты. Лучше покупать то, что вам по карману.
P.S.
Как вы, наверное, знаете, весной Apple показала несколько новых девайсов — iPhone SE (2022), Mac Studio и другие — и ни один из них не привезла в Россию. Пока рановато считать это тенденцией, и всё же при покупке iPhone сегодня стоит подумать о том, будут ли в России доступны более новые модели завтра, и если да, то сколько они будут стоить.
Вполне возможно, что имеет смысл приобрести сейчас устройство чуть новее, чем вы рассчитывали изначально, чтобы оно прослужило вам подольше. А к тому времени, глядишь — все эти новые проблемы рассосутся, как страшный сон, и мы снова с упоением будем читать об утечках iPhone 17 и гадать, как быстро он до нас доедет после релиза.
Определенно, так и будет.