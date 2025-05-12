Какой iPhone выбрать в 2025 году: рейтинг лучших моделей

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Пошел третий год с момента, как Apple официально прекратила поставки своей техники в Россию и свернула сервисное обслуживание на территории нашей страны. Эти события немного охладили интерес россиян к айфонам, но не слишком: смартфоны с яблочком все еще очень желанны, и пользователи самых разных возрастов хотят их купить.
Содержание:
- Что нужно понимать об iPhone в России
- Лучший iPhone 2025 года
- Самый сбалансированный — iPhone 16 Plus
- Лучший компактный — iPhone 13 mini
- Лучший доступный — iPhone 16e
- Лучший премиум-класс — iPhone 16 Pro Max
- Как выбрать iPhone
Что нужно понимать об iPhone в РоссииПользоваться смартфоном Apple в нашей стране сложнее, чем до 2022 года, так как Apple ввела ряд чувствительных ограничений. Есть некоторые особенности, и вы должны понимать, с чем столкнетесь, прежде чем купите iPhone. Вкратце по пунктам:
- iOS-приложения. Некоторые важные для нас аппы удалены из каталога App Store и не могут туда вернуться. Самый очевидный пример — онлайн-банки. Одни периодически создают замаскированные приложения и запускают их в магазин на пару дней, чтобы клиенты скачали, как «Т-банк» и «Сбер»; другие сделали веб-интерфейс и закрыли тему, как ВТБ. Без онлайн-банкинга вы точно не останетесь, но на Android с этим куда проще.
- Apple Pay. Его просто нет, как и способов его завести / включить / заставить работать в России. Платежная система Apple больше не поддерживает российские банковские карты, а отечественных альтернатив бесконтактным платежам по NFC для iOS все еще не придумано. Если для вас критически важно платить смартфоном, то присмотритесь к Android. Во всех остальных случаях можно носить с собой карту или платить QR-кодом.
- App Store. Помимо отсутствия отечественных приложений в магазине Apple, из российского сегмента «апстора» были удалены и некоторые другие популярные зарубежные аппы. Теперь скачать их можно только из других стран. Это неудобство, но не беда: достаточно завести второй Аккаунт Apple для США или просто менять страну в своем основном Apple ID при необходимости.
Готовы мириться со всем этим? Тогда переходим к топу айфонов в 2025 году. Подобрали лучшие варианты за приемлемый прайс, которые останутся актуальными ещё минимум на год.
Лучший iPhone 2025 года
Фото: Unsplash
Все люди разные, и их сценарии использования смартфона — тоже. А значит одного-единственного универсального лучшего iPhone для всех и каждого не существует. Все зависит от ваших предпочтений, рода занятий и привычек. Выделим несколько категорий и выберем лучшие гаджеты для каждой из них:
- Самый сбалансированный — iPhone 16 Plus
- Лучший компактный — iPhone 13 mini
- Лучший доступный — iPhone 16e
- Лучший премиум-класс — iPhone 16 Pro Max.
В каждой категории я также дам альтернативный вариант. Давайте по очереди.
Самый сбалансированный — iPhone 16 Plus
Фото: Unsplash
Здесь мы исходим не от персоналий пользователя, а от задач и контента. Что скорее всего вы будете делать на смартфоне в 2025 году? Просмотр видео онлайн, навигация в картографических приложениях, набор текста в мессенджерах, чтение новостей в телеграме и на сайтах, видеосвязь для работы и с друзьями, съемка и просмотр личных и семейных фотографий. Для всего этого нужен дисплей побольше, при этом массив из трех камер и суперплавная частота кадров не требуется.
А значит, iPhone 16 Plus обеспечит отличный баланс человеку, который ищет айфон для занятий из списка выше. Смартфон предлагает большой и качественный 6,7-дюймовый дисплей, причем он очень яркий и сохраняет читабельность на солнце — а впереди лето. Смотреть ютуб, читать интернет, показывать друзьям фотки с отпуска будет очень удобно. Аккумулятор тоже один из самых емких в линейке, на полный световой день вам точно хватит, а может и дольше. Двух камер на 48 Мп будет достаточно даже требовательному пользователю. Это ведь самые свежие камеры, круче и новее еще не придумали.
В качестве альтернативы можно также рассмотреть iPhone 15 Plus. У него старый дизайн задней крышки, если для вас это важно, а в остальном он почти ни в чем не уступает iPhone 16 Plus — даже камеры такие же. При этом «пятнашку» можно найти на 5-10 тысяч рублей дешевле, что очень приятно в наше финансово нестабильное время.
Лучший компактный — iPhone 13 mini
Фото: Unsplash
И единственный. Apple выпустила всего два поколения «миников», при этом 12 mini был очень сомнительным, фактически «первый блин». Получается, что для ценителей суперкомпактов остается только один вариант — iPhone 13 mini. Он вышел довольно давно, в 2021 году, но в целом актуальности не потерял, и даже в 2025 году с ним не особо страдаешь.
У iPhone 13 mini OLED-дисплей Retina диагональю 5,4 дюйма, при этом малыш по габаритам даже меньше, чем iPhone SE с экраном 4,7 дюйма — то что надо для людей с маленькими руками. «Миник» неплохо снимает на свои два объектива разрешением 12 Мп, но зума без потери качества — увы — не предложит. У него порт Lightning, «монобровь» вместо Dynamic Island и не очень большой аккумулятор. Зато смартфон влезет и потеряется в карманах любых шорт или льняных летних штанов, прекрасный вариант на теплый сезон. Для съемки семейных фото и видео он тоже вполне сгодится. А еще тут есть Face ID — стандарт конфиденциальности на сегодняшний день.
Найти iPhone 13 mini в запечатанном виде будет не так легко, как новые модели, хотя запасы у продавцов все еще есть. Он слегка устаревший, но если вам нужен именно компакт, то ничего свежее Apple пока не выпустила.
В качестве альтернативы можно рассмотреть iPhone 15 / 16 — базовые смартфоны с диагональю 6,1 дюйма. Конечно, это больше, чем у «миника»; однако эти модели всё равно достаточно компактные и легкие благодаря алюминиевому шасси и очень тонким рамкам вокруг дисплея. При этом они более современны и предложат самые новые технологии: улучшенную 48 Мп камеру, порт USB-C, более емкие аккумуляторы и так далее.
Лучший доступный — iPhone 16e
На старте продаж эта модель выглядела возмутительно спорной и дорогостоящей. Однако в мае 2025 года это уже совсем не так. Во-первых, курс доллара к рублю снизился на 15-20% по сравнению с зимой, а во-вторых, «серые» и параллельные российские продавцы сумели очень быстро сбить цену на новинку. В результате прямо сейчас новенький iPhone 16e можно купить буквально от 40 тысяч рублей на площадках объявлений — iPhone 16 или даже iPhone 15 обойдутся на 10-20 тысяч дороже. Что вы получите за эти деньги?
У iPhone 16e самое новое железо — процессор Apple A18 (как во всей 16-й линейке), потянет даже современные игры, мощности хватит. А еще крутая автономность благодаря самому емкому аккумулятору среди своих ровесников по габаритам, и энергоэффективному модему Apple C1. Тут добротный дисплей 6,1 дюйма с яркостью до 1200 нит, а основная камера всего одна, зато на 48 Мп и с расширенным углом обзора — сделать хорошие снимки не проблема. 16e поддерживает eSIM, Wi-Fi 6 и имеет удобный порт USB-С. Заплатив меньше, вы пожертвуете Dynamic Island и дополнительным объективом 0,5х.
За 40 тысяч рублей альтернатив у iPhone 16e прямо сейчас, пожалуй, нет. А вот если поднять бюджет до 50-55 тысяч, то можно обратить внимание на iPhone 15. Он оснащен прошлогодним чипом, однако по остальным параметрам либо не уступает, либо даже выигрывает у 16e. Оперативной памяти у обеих моделей поровну — 8 Гб, накопитель тоже в обоих случаях стартует со вполне приемлемых 128 Гб.
Лучший премиум-класс — iPhone 16 Pro Max
Фото: Unsplash
Является безальтернативным вариантом на рынке, так как Apple выпускает всего одну премиум-модель в году — это iPhone Pro Max. У 16-го поколения все самые новые разработки и технологии: огромный XDR OLED-дисплей 6,9 дюйма с адаптивной технологией ProMotion и частотой 120 Гц, тройной модуль камер с оптическим приближением до 5x без потери качества. Здесь есть свежайший Wi-Fi 7, установлен LiDAR для суперских портретов и очень емкий аккумулятор — некоторым его хватит даже на два световых дня. И премиальный титан в составе рамы корпуса.
Еще одно преимущество iPhone 16 Pro Max — это порт USB-С с поддержкой быстрой передачи данных. Если в базовых моделях это всегда USB 2 со скоростью 480 Мбит/с, то здесь уже USB 3 и до 10 Гбит/с. Технология позволяет передавать файлы по кабелю быстрее и пригодится тем, кто много снимает видео, а потом обрабатывает его на компьютере. К слову, iPhone 16 Pro Max это единственный актуальный айфон на сегодняшний день, у которого 256 Гб это минимальный объем памяти.
Если вы хотите top of the top, но в более компактном размере, то в качестве альтернативы можно присмотреть iPhone 16 Pro. Его возможности аналогичны iPhone 16 Pro Max; разница лишь в диагонали (6,3 дюйма у Pro-версии против 6,9 дюйма) и объеме накопителя в базе — 128 Гб вместо 256 Гб. А вот iPhone 15 Pro Max вместо 16 Pro Max брать особо нет смысла: у него меньше дисплей (6,7 дюйма), уже диапазон яркости дисплея, более старый чип, ультраширик меньшего разрешения (12 Мп против 48 Мп) и более старый Wi-Fi 6E. При этом стоимость двух этих смартфонов сегодня либо идентична, либо отличается очень незначительно.
Как выбрать iPhone
Фото: Unsplash
Независимо от того, какая модель вам оказалась по душе, есть несколько общих правил и принципов по покупке любого айфона в России.
- В магазине или у частника? После ухода Apple из РФ продажи айфонов стали сугубо частной инициативой и условия теперь очень разные. Крупные сети обычно продают дороже, но при этом предоставляют свою двухлетнюю гарантию на все товары. В небольших онлайн-магазинах можно найти iPhone дешевле и с доставкой до дома, но наличие и качество послепродажного обслуживания под вопросом. Дешевле всего продают частные продавцы: обычно они сами привозят айфоны из других стран с возвратом налога на границе и продают их на площадках объявлений без каких-либо гарантий с оплатой наличными. Хорошенько просчитайте перед покупкой — окупится ли переплата ритейлеру в гарантийном случае по сравнению с частником.
- Модели для разных стран. При производстве Apple адаптирует iPhone для отдельных регионов мира, и такие специфичные модели тоже попадают в Россию. Например, симкарты. Устройства для США (LL/A в артикуле модели) поставляются с Dual eSIM, без слота для пластиковой SIM и у нас продаются со скидкой. А варианты для Китая (CH/A в артикуле модели) наоборот имеют два слота под физические SIM и не поддерживают eSIM. Иных ограничений у них нет, так что можно выбрать максимально удобную для себя модель.
- Обычный или восстановленный? Если это REF, который был восстановлен в Китае на сторонней фабрике — ни в коем случае не покупайте такое устройство! Его комплектующие обычно низкого качества, а иногда и вовсе могут быть опасны (например, аккумуляторы). Китайские восстановленные айфоны часто продают на OZON и Wildberries, так что внимательно читайте описание и отзывы. Если же говорить об официально восстановленных в Apple устройствах, то брать их можно без опасений: такие iPhone ничем не отличаются от новых, но стоят при этом дешевле. Узнать REF от Apple можно по белой коробке, на крышке которой будет серым шрифтом написана модель смартфона вместо его изображения.
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