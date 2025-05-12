Какой iPhone выбрать в 2025 году: рейтинг лучших моделей

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Пошел третий год с момента, как Apple официально прекратила поставки своей техники в Россию и свернула сервисное обслуживание на территории нашей страны. Эти события немного охладили интерес россиян к айфонам, но не слишком: смартфоны с яблочком все еще очень желанны, и пользователи самых разных возрастов хотят их купить.

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