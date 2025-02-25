Какой Kindle выбрать в 2025 году и как разобраться в моделях. Всё что нужно знать для правильной покупки

Чуть ранее я уже рассказывал о пяти причинах начать читать книги на электронном ридере вместо экрана смартфона или планшета. Если коротко, то такой переход будет полезен вашим глазам и удобен в повседневной жизни. Прочитать можно здесь.
Я сам много лет пользуюсь Amazon Kindle и очень доволен этими устройствами. Они эстетичны, доступны по цене, достаточно надежны и покрывают большинство запросов пользователя. Однако за полтора десятилетия существования Amazon создала довольно запутанную линейку ридеров, в которой не каждый сможет сходу разобраться.
Что нужно знать о KindleЭто устройства для чтения и прослушивания электронных книг от американского бренда Amazon. Философию девайса в одной фразе выразил основатель бренда Джефф Безос:
«Kindle — это не гаджет. Kindle — это сервис».
Крайне важная мысль для понимания некоторых особенностей работы читалок от Amazon. Устройства крайне простые, не предлагают суперпроизводительности или дорогих материалов корпуса, но при этом достаточно доступные. Главное преимущество Kindle — эталонная матрица дешевле конкурентов.
Kindle поддерживает форматы PDF, MOBI, EPUB и DOC. Он не так всеяден, как условный Pocketbook, а также лишен бесконечного количества настроек, функций, кастомизаций и прочих плюшечек. Я обычно провожу параллель с iOS vs Android: iOS (Kindle) эстетична, минималистична, завязана на вендоре и его сервисах, а Android (Pocketbook) более гибкий, многофункциональный, сложный и самостоятельный.
Главная фишка Kindle — эталонное качество экрана за небольшие деньги. А именно ради экрана мы и берем ридер.
Какие бывают KindleЧиталки имели разные наименования за всю историю производства, но мы возьмем последние 10-12 лет, потому что устройства такого возраста всё еще можно (и порой нужно) найти в продаже. Актуальная линейка ридеров делится на четыре категории:
Базовый Kindle
Kindle 11 (2022) Blue
Модели отличаются цифрой в названии (KIndle 7, Kindle 11), которая обозначает поколение. Устройства обновляются не ежегодно, а один раз в 3-4 года; к примеру, между Kindle 10 и Kindle 11 прошло три года (2019 и 2022 соответственно).
Это самый дешевый ридер в линейке. Диагональ экрана всегда 6 дюймов. Начиная с 11-го поколения (2022) он предлагает эталонный дисплей с разрешением 300 ppi, светло-серую подложку (отражатель) и подсветку нейтрального, слегка уходящего в синеву оттенка. Экран освещают четыре светодиода в нижней кромке экрана. Память может быть разной, но в 11 и 12 поколениях она составляет 16 Гб, слота под флешку нет ни в одной модели Amazon.
Разница в резкости, сверху вниз: 167 ppi, 212 ppi и 300 ppi
Материал корпуса — матовый пластик, очень простой на ощупь, но крайне практичный. Он не пачкается, его сложно поцарапать. Благодаря уменьшенному корпусу он крайне компактный.
- Покупать базовый Kindle стоит только начиная с 11 поколения (2022) и новее. Модели 10 поколения (2019) и старше оснащаются microUSB и экранами с разрешением 167 ppi, которые буквально никуда не годятся — глаза будут уставать от пиксельных и расплывчатых букв.
Kindle Paperwhite (или PW)
Kindle 11 Paperwhite 5
Модели отличаются двумя индексами: номером поколения Kindle и номером поколения Paperwhite отдельно. Например, Kindle 7 Paperwhite 3 или Kindle 11 PW 5. Наименования крайне запутаны и понять с первого раза, какое устройство перед вами, проще по внешнему виду, чем по нумерации:
- у PW2 серебристый логотип под экраном,
- у PW3 глянцевый логотип в цвет матовой передней панели,
- у PW4 единое стекло спереди при одинаковой толщине верхней и нижней рамок
- у PW5 единое стекло и нижняя рамка передней панели вдвое толще трех других.
Модель 2013 года имела 6-дюймовый дисплей 212 ppi, а с 2015 года все PW оснащаются эталонными 300 ppi. Начиная с модели Paperwhite 5 (2021) экран увеличился, появилась регулировка теплоты подсветки, и она существенно увеличивает комфорт от чтения в темной обстановке. Подсветка обеспечена 17 светодиодами по всему периметру экрана, что увеличивает равномерность освещения страницы по сравнению с базой.
Теплая подсветка на PW5
Начиная с PW4 (2018) книжки стали влагозащищенными, а экраны прикрываются единым стеклом без углубления — это изменение негативно сказалось на резкости шрифтов. Памяти может быть 8 либо 16 Гб (в PW2 и 3 — от 4 Гб), а версия Signature Edition (SE) имеет 32 Гб, беспроводную зарядку и автояркость на борту (и конский ценник). Кстати, регулировка теплоты в SE всё равно остается в ручном режиме.
Материал корпуса — пластик с очень приятным тактильно, но крайне непрактичным покрытием софт-тач. Со временем на задней стороне появляются проплешины от рук либо протертости от чехла — в основном недовольства владельцев PW связаны именно с этим. Частично проблема нивелируется покупкой светлой версии — зеленой, белой и так далее.
Экран под единым стеклом в PW4 и новее
Приведу все версии последних 13-ти лет с различиями, которые вы можете найти в продаже:
- Kindle 6 PW2 — 2012 год (6 дюймов, 212 ppi)
- Kindle 7 PW3 — 2015 год (6 дюймов, 300 ppi)
- Kindle 10 PW4 — 2018 год (6 дюймов / единое стекло)
- Kindle 11 PW5 — 2021 год (6,8 дюйма / единое стекло / теплая подсветка)
- Kindle 12 PW6 — 2024 год (7 дюймов / единое стекло / теплая подсветка).
Покупать можно любую из перечисленных выше моделей с одной оговоркой: резкость текста на PW2 будет уступать более свежим моделям, но всё же терпима для нетребовательных или новых пользователей. Модели PW2, PW3 и PW4 можно найти на Авито с рук до 10 тысяч рублей.
Kindle ColorsoftСуществует единственная версия 2024 года — это новая модель. Фактически это Kindle 12 Paperwhite 6, но с цветным e-ink дисплеем. Все спецификации её совпадают с «родительской» моделью.
О том, стоит ли брать цветной ридер, я подробно рассказал здесь, повторяться не буду.
Kindle Oasis
Kindle Oasis
Модель выходила всего несколько лет и в последний раз обновлялась в 2019 году. Говорят, что Oasis снят с развития и новых моделей больше не будет; однако он всё равно достоин внимания. Встретить в продаже можно три поколения Oasis — 8 (2016), 9 (2017) и 10 (2019).
Oasis 8 (2016) имеет 6-дюймовый экран 300 ppi, а две другие версии — 7-дюймовый с таким же разрешением. Все три оснащены портом microUSB, последняя версия имеет регулировку теплоты подсветки. Если между базовым Kindle и Paperwhite почти нет разницы в автономности, то у Oasis она существенно меньше: пара недель от одной зарядки против 4-6 недель у более доступных моделей.
Kindle Oasis
Oasis позиционировался как премиальный ридер с алюминиевым корпусом, закаленным стеклом и физическими кнопками для перелистывания страниц. По этой причине он даже сейчас обычно продается дороже, чем гораздо более свежие Paperwhite. Подсветка обеспечена 25 светодиодами по всему периметру экрана, что увеличивает равномерность освещения страницы по сравнению с базой и PW.
- Покупать Oasis 9 и 10 сегодня можно с учетом, что самой свежей модели почти шесть лет от роду. «Десятка» до сих пор получает обновления ПО от Amazon и хорошо себя чувствует, хоть и работает чуть медленнее, чем PW. Найти его можно за 15-22 тысячи рублей с рук или 30-35 тысяч в запечатанном виде.
Kindle Scribe
Kindle Scribe
Начал производиться почти три года назад, на текущий момент существует два поколения — 2022 и 2024. Прошлогодняя версия получила белую рамку экрана, чуть более шустрое железо.
Очень нишевое устройство: Scribe — это скорее рабочая станция, а не читалка в привычном понимании. Дисплей 10,2 дюйма, подсветка холодная и теплая, очень тонкий корпус и две версии стилуса в комплекте — всё это нужно для работы с PDF-документами, оставления заметок, разметки страниц, ведения конспектов и так далее. Читать художественную литературу на таком монстре будет некомфортно.
- Scribe можно найти в продаже за 30-40 тысяч с рук либо 45-60 тысяч в запечатанном состоянии. Модель настолько специфична, что если вы не знаете, нужна она вам или нет — это верный признак, что не нужна.
Какой Kindle лучше купить в 2025 году
Разобьем рекомендации по целям и ценовым категориям.
- Хочу взять Kindle для художественной литературы — берите Kindle 11/12, либо PW3 / PW4.
- Чаще буду читать в темноте — берите Kindle 11 PW5 или Kindle 12 PW6, так как теплую подсветку сложно переоценить в плане комфорта для глаз.
- Хочу попробовать Kindle и сильно не тратиться — посмотрите на PW3 (6-7 тысяч) / PW4 (8-10 тысяч) или же Voyage (7-9 тысяч), все они продаются недорого и предлагают эталонные экраны 300 ppi. Если нужно еще дешевле, то PW2 (4-5 тысяч рублей).
- Хочу перейти со старой модели Kindle — смотрите первые два пункта. Также можно рассмотреть Oasis, если не жалко денег на довольно старый ридер.
- Буду работать с PDF и DOC — безальтернативно Scribe.
Базовый Kindle был плохим выбором вплоть до 2022 года, а теперь он резко стал оптимальным для всех и каждого. Исключение лишь одно — чтение при нехватке дневного или искуственного света, в таком случае лучше взять Paperwhite 5 или 6.
Что касается диагонали — 6 дюймов, 6,8 дюймов, 7 дюймов — то могу сказать определенно: для художественной литературы шести дюймов более чем достаточно. Бонусом вы получаете суперкомпактность, при которой ваш Kindle 11 / 12 войдет буквально в любой карман, вплоть до нагрудного на рубашке.
Стоит ли брать старый Kindle
Kindle 7 PW3
Вполне.
Модели 2013-2018 годов сейчас стоят очень разумных денег, от 5 до 10 тысяч рублей, но по качеству чтения предлагают почти то же самое. К примеру, Kindle 7 PW3 не имеет регулировки теплоты, но его подложка имеет желтоватый оттенок. Вкупе с 300 ppi он отлично подходит для чтения днем и вечером, а стоит 6-7 тысяч на вторичке.
Особняком тут стоит Kindle Voyage, который вышел в единственной версии в 2014 году и больше не обновлялся. В нём был экран 300 ppi, единое стекло на передней панели и сенсорные кнопки переключения страниц по бокам экрана. Модель всё еще высоко ценится, и не зря; если вам попадется Voyage, то можете смело и без сомнений его покупать. Нюанс: теплоты подсветки в те времена не было.
Ридеры стареют очень медленно, это касается даже аккумуляторов. Благодаря большой автономности в несколько недель циклы заряда-разряда набираются годами и вы вполне можете купить книжку 2015 года, которую заряжали от силы раз 100-150. Но даже если АКБ окажется изношенным, заменить его очень просто и недорого.
Если вам нужно сэкономить или взять на пробу — старый Kindle это ваш выбор. Только не берите слишком старый: модели с QWERTY и кнопками навигации не имели подсветки и даже сенсора, да и прошивка их недопустимо устарела.
На что смотреть при покупке с рук или у перекуповОбозначу три возможные проблемы:
- Проблема сбоя регистрации распространилась в последние несколько лет: Kindle по разным причинам попадает в черный список Amazon и пользоваться аккаунтом на нем невозможно. Такое устройство может быть украденным. Без аккаунта вы лишаетесь синхронизации библиотеки, прогресса чтения, заметок, а также удобного способа отправлять книги со смартфона. Чтобы не попасть на «нерега», в момент осмотра обязательно подключите Kindle к Wi-Fi и войдите в свой аккаунт Amazon.
- Версия Special Offers (SO), в простонародье называемая «с рекламой», у вендора стоит чуть дешевле, чем без неё, но на вторичке цены обычно идентичные. На экране Kindle SO в режиме ожидания отображаются обложки продвигаемых амазоном книг. Это не особо напрягает, однако для начала чтения нужно свайпнуть по экрану (то есть добавляется лишнее действие). Модели без SO после нажатия на кнопку или открытия обложки сразу включают библиотеку страницу вашей книги. Раньше рекламу россиянам быстро и бесплатно отключали в чате поддержки Amazon, но в последние пару лет зачастую отказывают.
- Восстановленные Kindle поставляются в больших бежевых коробках и продаются немного дешевле новых. Такие книги были куплены, использованы какое-то время, а потом возвращены по гарантии. Amazon не занимается полным восстановлением — она лишь проводит диагностику и ремонтирует неисправности. Аккумулятор и корпус остаются; это значит, что при покупке восстановленного Kindle вы заранее не знаете, насколько изношенным он будет. Это нужно учитывать. Недавно я взял восстановленный PW5 с вот такими следами на корпусе:
Какие Kindle нельзя брать в 2025 годуКоротко по пунктам:
- Базовые Kindle 10 поколения и раньше (низкое разрешение экрана)
- Любые Kindle старше 2012 года (старое ПО и общий износ)
- Азиатские Kindle с китайскими, корейскими и японскими иероглифами на коробке (нет русского языка и большой шанс бана от Amazon)
- Kindle, которые не регистрируются в Amazon (скидка небольшая, а неудобства сильные).