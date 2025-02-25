Какой Kindle выбрать в 2025 году и как разобраться в моделях. Всё что нужно знать для правильной покупки





Чуть ранее я уже рассказывал о пяти причинах начать читать книги на электронном ридере вместо экрана смартфона или планшета. Если коротко, то такой переход будет полезен вашим глазам и удобен в повседневной жизни. Прочитать можно здесь.



Я сам много лет пользуюсь Amazon Kindle и очень доволен этими устройствами. Они эстетичны, доступны по цене, достаточно надежны и покрывают большинство запросов пользователя. Однако за полтора десятилетия существования Amazon создала довольно запутанную линейку ридеров, в которой не каждый сможет сходу разобраться.

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