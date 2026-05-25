Какой подержанный iPad купить в России за 20, 30, 40 или 50 тысяч рублей в 2026 году, а какие нельзя брать

Вторичный рынок был и остается способом сэкономить на покупке гаджетов Apple. При должном терпении и умении торговаться можно даже купить iPad с рук, попользоваться им 1-2 года, а потом продать либо без потерь, либо даже дороже, чем купил.
Но возникает вопрос — а какой именно девайс лучше купить на вторичке? С новыми обычно всё ясно: приходишь в магазин и покупаешь самый новый, при везении — на скидках. С подержанными гаджетами всё не так очевидно. Моделей очень много, их состояние и конфигурации заметно отличаются, как и цены.
В этом тексте подробно разберем вторичный рынок iPad в России и выберем лучшие планшеты Apple для покупки в 2026 году. Мы не будем перечислять все модели «яблочных» планшетов, которые продаются на вторичке — их накопилось очень много за 16 лет существования линейки. Остановимся лишь на конкретных удачных и неудачных моделях.
Содержание:
- Для чего вам iPad?
- Какие iPad стоит брать на вторичке
- — Базовые iPad
- — iPad Air
- — iPad Pro
- — iPad mini
- Какие iPad не надо брать с рук
- — iPad Air 3
- — iPad Air 4
- — iPad Pro 2018-2020
- — iPad mini 5
- — iPad 8
- Итоги
Для чего вам iPad?
Планшет как таковой нужен далеко не всем. Я уже рассуждал об этом в отдельном тексте, но если коротко — iPad не стал королем пост-ПК эры и сегодня занимает странную нишу пересмартфона и недоноутбука одновременно. При этом для некоторых людей и определенных задач он очень хорош.
- Развлечения. Пожалуй, это самый распространенный сценарий для iPad. На нем удобно играть в игры, смотреть YouTube, кино, сериалы и короткие ролики, читать тексты и смотреть фотоальбомы. Большинство людей делают всё это на смартфоне и не страдают, но если вам хочется иметь рядом с диваном экран побольше — можно рассмотреть недорогой iPad.
- Учеба. Для школьных или студенческих задач планшет это спорное решение, гораздо разумнее будет присмотреть ультрабук за сопоставимые деньги. Однако некоторые учебные задачи на iPad выполнять довольно удобно — например, если школьник пользуется электронными учебниками, часто использует нейросети или ищет в сети информацию для рефератов. Большая мощность тут ни к чему, так что покупать что-то дорогое тоже незачем.
- Творчество. Для художников и иллюстраторов, а также людей, связанных с дизайном в целом, iPad в связке с Apple Pencil — практически незаменимое устройство. Тут стоит оценить масштаб своего творчества: если оно приносит хороший доход, то и планшет можно взять подороже.
Какие iPad стоит брать на вторичкеПеречислим точечно модели, которые хорошо работают, до сих пор обновляются и прошли проверку временем.
Базовые iPad
Они считаются оптимальным выбором для нетребовательных пользователей. Золотой серединой будет iPad 10 — он вышел в 2022 году, однако имеет актуальный дизайн, сканер Touch ID в кнопке Home и ценник около 18 тысяч рублей. Под капотом у модели чип Apple A14 (как в iPhone 12 Pro Max) и 4 Гб ОЗУ. Диагональ существует только 10,9 дюйма. Накопитель может стать слабым местом — 64 либо 256 Гб, причем зачастую на вторичке вы найдете именно первый вариант. Базы хватит для видосов и интернета, но что-то большее уже не влезет.
Если денег совсем мало, то можно посмотреть на iPad 9 с дисплеем 10,2 дюйма. Планшет в старом дизайне с Touch ID в кнопке Home и портом Lightning выпускался довольно долго после выхода 10-ки, поэтому на Авито встречаются экземпляры в отличном состоянии. Такие устройства продаются за 10-12 тысяч и свои деньги отрабатывают совершенно точно. А еще он поддерживает iPadOS 26, то есть за софт можно не переживать.
💡 Особенностью базовых iPad является отсутствие ламинированного экрана — то есть, между стеклом и матрицей есть воздушная прослойка. Это не очень приятно при использовании, однако в случае ремонта заменить стекло гораздо проще и дешевле, чем «бутерброд» с дисплеем в сборе.
iPad Air
Смотреть стоит лишь на модели с процессорами Apple Silicon — это пятое поколение (чип М1) и новее. Дело не в самом процессоре, а в хардверных исправлениях, внесенных в эти модели. О недостатках iPad Air 4 мы поговорим в соответствующем разделе.
iPad Air 5 существует лишь в версии 11 дюймов. Это отличный сбалансированный планшет 2022 года, который имеет на борту ноутбучный чип Apple M1, целых 8 Гб ОЗУ и отличный ламинированный Retina IPS-дисплей. Минус — 64 Гб в базе, а следующий шаг уже 256 Гб, за которые зачастую просят неприлично дорого. При покупке проверяйте наличие засветов на белом фоне — у отдельных партий встречалась такая оказия. Нормальная цена с рук — около 25 тысяч рублей.
iPad Air 6 вышел в 2024 году в двух версиях — 11 и 13 дюймов. На борту чип Apple M2, всё те же 8 Гб ОЗУ и фронталка на длинной стороне корпуса (удобно для видеозвонков). Также эта модель (и все последующие) перестала поддерживать Apple Pencil 2, так что будьте внимательны при покупке карандаша. 128 Гб в базе хватит подавляющему большинству пользователей, а наличие в системе информации о циклах и износе АКБ упрощает покупку. Идеальный прикроватный девайс и устройство для творчества. Учтите, что версий с SIM-слотом теперь не существует — только eSIM. Стоит около 30 тысяч рублей.
iPad Air 7 — модель 2025 года, изменился только чип (теперь это М3). Слишком свежий планшет, чтобы быть супервыгодным на вторичке, но всё же варианты заметно дешевле магазина на Авито встречаются. Просят за 11-дюймовый 35 и более тысяч рублей.
💡 Хочется сказать пару слов о 13-дюймовых iPad Air. Они задумывались как более бюджетные варианты для тех, кому нужен большой дисплей, но побочным эффектом стала герцовка. На 13 дюймах 60 Гц заметны гораздо сильнее, чем на 11 или менее, поэтому пользоваться им будет комфортно не каждому. Перед покупкой обязательно «погоняйте» его и оцените анимации.
iPad Pro
Почти бессмысленный планшет в магазине становится чуть менее таковым на вторичном рынке. И всё же «прошки» — даже старые — очень дороги. Однако вы можете решить взять их, например, для более плавной работы с Apple Pencil. Вот на какие модели стоит обратить внимание.
iPad Pro 2021 в двух версиях — 11 дюймов (3 gen) и 12,9 дюйма (5 gen). Оба имеют чип M1 на борту и 8 Гб ОЗУ, однако большие версии на 1-2 ТБ получили 16 Гб ОЗУ. Также «прошка» 12,9 имеет Mini-LED дисплей, благодаря которому черный цвет стал глубоким. Нормальная цена в 2026 — 35 тысяч за 11 дюймов и 40 за 12,9 дюймов. В системе нет информации об АКБ, так что придется просить продавца проверять его состояние через ПК, либо самому приходить на осмотр с ноутбуком.
iPad Pro 2022 в двух версиях — 11 дюймов (4 gen) и 12,9 дюйма (6 gen). Отличается чипом М2, больше никаких нововведений не было. Продается за 40 и 50 тысяч (11 и 12,9 дюймов соответственно).
iPad Pro 2024 в двух версиях 11 и 13 дюймов. Обозначения поколений больше нет, к названию просто дописывают номер чипа — тут это М4. Обе модели теперь с дисплеем Tandem OLED, база стартует с 256 Гб. Планшеты стали намного тоньше, да и в целом визуально изменились. Из основного модуля камер пропал сверхширик. ОЗУ всё так же делится: 8 Гб на 256 и 512 Гб версиях, 12 Гб на 1-2 ТБ. Стоит зачастую дороже 60 тысяч рублей.
💡 Стоит несколько раз подумать, прежде чем отдавать предпочтение iPad Pro. От Air они в основном отличаются наличием Pro Motion (120 Гц), модулем Face ID, четырьмя динамиками и Thunderbolt на портах USB-С. Если для вас переплата стоит этих фич, то берите Pro. Но в плане производительности Air и Pro почти не отличаются.
iPad mini
Брать стоит всего две модели — 6 и 7 поколения. Обе в актуальном дизайне, с дисплеем 8,3 дюйма и в целом хорошо справляются с современными задачами.
iPad mini 6 получил чип Apple A15 (как в iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Plus). Никаких особых проблем с ним нет, устройство нестыдно справляется с повседневными задачами, однако узким горлышком иногда становится 4 Гб ОЗУ — планшет чаще других перезагружает вкладки браузера и приложения в фоне. Стоит он примерно 18-20 тысяч рублей и в базе имеет 64 Гб памяти.
iPad mini 7 с чипом Apple A17 Pro (как в iPhone 15 Pro Max) и 8 Гб оперативки ведет себя существенно бодрее, но и стоит ощутимо больше — на вторичке за него просят ближе к 30 тысячам. Поскольку это актуальный «миник», то искать его без дефектов сильно дешевле не стоит.
У iPad mini 6/7 есть неприятная особенность, связанная с iPadOS 26 — на них почти невозможно использовать хайповую многооконность. «Шапки» окон в этой ОС настолько широки, что занимают большую часть экрана, в результате полезного контента помещается минимум. В некоторых случаях элементы и сами окна вылазят за пределы экрана. Так что в «миниках» многооконный режим лучше сразу отключить и поберечь свои нервы.
Какие iPad не надо брать с рук
Модели, которые не обновились на iPadOS 26, мы даже не принимаем в расчет — они слишком стары, и найти что-то более-менее живое почти нереально. Однако есть ряд айпадов, которые поддерживают iPadOS 26, но покупать их всё равно не стоит.
- iPad Air 3 вышел в 2019 году, и, помимо возраста, у него есть две беды — с дисплеем и с аккумулятором. Корпус оказался неудачным, и почти у всех планшетов со временем появляются очень заметные засветы по всей матрице. Также аккумуляторы деградируют довольно быстро.
- iPad Air 4 был первым в актуальном «безрамочном» дизайне, и это сыграло злую шутку. Большинство планшетов этой модели имеют дефект сборки: на правом нижнем боку у них отклеивается стекло экрана от корпуса — там расположен шлейф, который расслаивает «бутерброд». Внутрь попадает пыль, а торчащая кромка стекла становится уязвима для повреждений. Также качество АКБ у этой модели тоже оставляет желать лучшего, так что многие экземпляры на вторичке продаются уже после замены батареи.
- iPad Pro 2018-2020 — «прошки» на мобильных чипах А-серии в целом неплохи, но имеют «детские болячки» с дисплеем. Спустя пару лет использования на нем появляются локальные пожелтения, которые со временем расползаются почти на вcю площадь матрицы. А еще за эти модели часто просят дороже, чем за Air M1, при этом работают они хуже, чем он.
- iPad mini 5 обновился на iPadOS 26, но со своими смешными 3 Гб ОЗУ едва ворочает систему. В целом это был удачный планшет, но его время прошло и старичка пора отправить на пенсию.
- iPad 8 поколения Apple зачем-то обновила на iPadOS 26, при этом планшет в базе продавался с 32 Гб, из которых система занимает от 12 до 18 — звучит как идеальный рецепт страданий для владельца. Чип Apple A12 и 3 Гб ОЗУ отнюдь не делают легче, скорее наоборот. А общем, лучше не жадничать и не мучить себя, а взять что-то посвежее.
Итоги
- Если вам нужен iPad для просмотра фото, видео, кино и сериалов — присмотритесь к iPad 10, iPad Air M1 или iPad mini 6/7.
- Если вы хотите купить iPad для ученика или студента, то лучше обратить внимание на 11-дюймовый iPad Air M2/M3 либо iPad Pro M1/M2 12,9 дюйма.
- Если нужен iPad для творчества, то iPad Air 13 станет неплохим бюджетным вариантом, а iPad Pro M2 12,9 либо Pro 13 M4 — более дорогим с эталонной цветопередачей и лучшей отзывчивостью Apple Pencil.
- Если хотите iPad с клавиатурой для работы, то купите Macbook Air M2/M4.