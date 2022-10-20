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Какой зарядник купить для iPhone? Посмотрите этот тест и не переплачивайте

Олег

iPhone


В сети появился тест, который ясно дает понять, насколько мощный зарядный блок нужно покупать для iPhone. Результаты появились в YouTube.

Тестирование провел зарубежный блогер. Он решил проверить, какой мощности зарядного блока питания будет достаточно, чтобы максимально быстро зарядить iPhone 14 Pro. Дело в том, что несколько лет назад Apple перестала класть блок питания в комплект iPhone, и пользователь, не зная реальных «потребностей» смартфона, может растеряться перед ассортиментом зарядных устройств в магазине.

Вот результаты тестов:
  • 5 Вт — 3 часа 28 минут 38 секунд
  • 12 Вт — 1 час 57 минут 00 секунд
  • Magsafe 15 Вт — 2 часа 3 минуты 40 секунд
  • 20 Вт — 1 час 39 минут 37 секунд
  • 30 Вт — 1 час 37 минут 47 секунд
  • 140 ВТ — 1 час 37 минут 27 секунд.


Дольше всего заряжал смартфон классический «гранёный» блок питания из комплектации старых моделей iPhone вплоть до XR. Как видно, блоки питания на 20, 30 и 140 Ватт мощности зарядили iPhone примерно за одинаковое время. Это значит, что сработала внутренняя защита аккумулятора и смартфон просто не использовал мощности больше, чем ему положено.

Вывод очевиден: для iPhone 14 Pro нет смысла покупать блок питания мощностью более 20 Ватт. Поскольку емкость аккумулятора iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 11, iPhone 11 Pro примерно равна или чуть меньше, чем у iPhone 14 Pro, то этот вывод актуален и для них. 

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Источник:
YouTube
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Комментарии

+761
hate_u
«насколько мощный зарядный блок нужно покупать для iPhone»
Я не понял. Когда Apple перестала класть зарядки в комплект, все восторженно кричали что правильно, что у каждого дома уже есть пара ящиков зарядок от предыдущих моделей. Как же так ?
Вчера в 21:30
#
+3966
Gabriel hate_u
Имелась ввиду куча старых 5вт зарядок, которыми вы будите заряжать до второго пришествия.)
2 часа назад в 21:50
#
+761
hate_u Gabriel
Это как раз понятно. Но разве не ими предполагалось пользоваться «во имя экологии» ? )
Если выходят модели, для которых требуются более «мощные» зарядки, то логично что благая идея просто фикция. Это не тема для дискуссий, просто вдруг вспомнилось.
2 часа назад в 22:20
#
+3966
Gabriel hate_u
Конечно фикция. Вся борьба за все хорошее против всего плохого затеяна только ради того чтобы залезть к вам в карман, ну в смысле к нам всем.
Помните историю с озонными дырами которые могли нас всех убить?
И я уже ее не помню, а те кто заработали на ней вообще вспоминать не хотят им памят отшибло парой триллионов$ $.
Так же и с глобальным потеплением будет.
Эппл четко идёт в этом фарватере, да и не только она.
2 часа назад в 22:32
#
+3966
Gabriel
Скорость и мощность зарядки ограничена разъемом, все знают каким.
Заряжать 3200 мАч за 1ч 40м это безобразие.)
2 часа назад в 21:48
#
tellurian
+4596
tellurian Gabriel
Я наоборот медленной заряжаю. Мне некуда спешить
час назад в 22:49
#
+3966
Gabriel tellurian
Интересно , если бы у вас был электрокар вы бы тоже никуда не спешили?)
час назад в 23:38
#
+26
NYX
Я хз чо там по проводу, но magsafe оказался просто невообразимой шляпой. Ставить на ночь да и только.
2 часа назад в 22:04
#
+4419
Carter_Mayers
5Вт прям реально не напрягают, ещё парочку надо адаптеров про запас купить. Что 2 часа заряжать, что 4 особо разница не велика, торопись некуда. А чисто для меня, смысл тех же беспроводных зарядок до сих пор не ясен. Если нельзя говорить по телефону или пользоваться во время зарядки, то и не нужна она такая нафиг, беспроводная эта
11 минут назад
#
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