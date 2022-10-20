Какой зарядник купить для iPhone? Посмотрите этот тест и не переплачивайте

5 Вт — 3 часа 28 минут 38 секунд

12 Вт — 1 час 57 минут 00 секунд

Magsafe 15 Вт — 2 часа 3 минуты 40 секунд

20 Вт — 1 час 39 минут 37 секунд

30 Вт — 1 час 37 минут 47 секунд

140 ВТ — 1 час 37 минут 27 секунд.

В сети появился тест, который ясно дает понять, насколько мощный зарядный блок нужно покупать для iPhone. Результаты появились в YouTube.Тестирование провел зарубежный блогер. Он решил проверить, какой мощности зарядного блока питания будет достаточно, чтобы максимально быстро зарядить iPhone 14 Pro. Дело в том, что несколько лет назад Apple перестала класть блок питания в комплект iPhone, и пользователь, не зная реальных «потребностей» смартфона, может растеряться перед ассортиментом зарядных устройств в магазине.Дольше всего заряжал смартфон классический «гранёный» блок питания из комплектации старых моделей iPhone вплоть до XR. Как видно, блоки питания на 20, 30 и 140 Ватт мощности зарядили iPhone примерно за одинаковое время. Это значит, что сработала внутренняя защита аккумулятора и смартфон просто не использовал мощности больше, чем ему положено.Вывод очевиден: для iPhone 14 Pro нет смысла покупать блок питания мощностью более 20 Ватт. Поскольку емкость аккумулятора iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 11, iPhone 11 Pro примерно равна или чуть меньше, чем у iPhone 14 Pro, то этот вывод актуален и для них.