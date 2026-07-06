Какую мощность зарядки поддерживает iPhone? Все модели

Apple в числе последних начала развивать быструю зарядку в своих устройствах. Строчка с такой формулировкой появилась в спецификациях iPhone лишь около пяти лет назад, причем по-настоящему быстрой их зарядка до сих пор не является — принимаемая мощность у айфонов растет постепенно с каждым годом, но ей всё еще далеко до китайских брендов.
И тем не менее полезно знать, какое максимальное количество ватт способен принять именно ваш iPhone. Вот полный список моделей в следующем формате:
- Проводная (официально) / беспроводная / MagSafe [реальный пиковый максимум в тестах]
- iPhone Air — 20W / 7.5W / 15W [до 20–22W]
- iPhone 17 Pro и 17 Pro Max — 45W / 7.5W / 25W [до 40W]
- iPhone 17 — 20W / 7.5W / 15W [до 20–22W]
- iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — 45W / 7.5W / 25W [до 38–39W]
- iPhone 16 и 16 Plus — 20W / 7.5W / 25W [до 26–30W]
- iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — 20W / 7.5W / 15W [до 27–29W] (у Pro Max до 29W, у Pro — до 23W)
- iPhone 15 и 15 Plus — 20W / 7.5W / 15W [до 26–27W]
- iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — 20W / 7.5W / 15W [до 27–29W]
- iPhone 14 и 14 Plus — 20W / 7.5W / 15W [до 25–26W]
- iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — 20W / 7.5W / 15W [до 23W / до 27W]
- iPhone 13 и 13 mini — 20W / 7.5W / 15W [до 20–22W / mini до 18W]
- iPhone SE 3-го поколения — 20W / 7.5W / нет [до 12W]
- iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — 20W / 7.5W / 15W [до 22W]
- iPhone 12 и 12 mini — 20W / 7.5W / 15W [до 20W / mini до 15W по проводу]
- iPhone SE 2-го поколения — 18W / 7.5W / нет [до 12W]
- iPhone 11 Pro и 11 Pro Max — 18W / 7.5W / нет [до 22W]
- iPhone 11 — 18W / 7.5W / нет [до 22W]
- iPhone XR — 18W / 7.5W / нет [до 18W]
- iPhone XS и XS Max — 18W / 7.5W / нет [до 18W]
- iPhone X — 18W / 7.5W / нет [до 18W]
- iPhone 8 Plus — 18W / 7.5W / нет [до 19W]
- iPhone 8 — 18W / 7.5W / нет [до 15W]
- iPhone 7 и 7 Plus — 5W / нет / нет [до 10–12W при зарядке от блока iPad]
- iPhone SE — 5W / нет / нет [до 5W]
- iPhone 6S и 6S Plus — 5W / нет / нет [до 10–12W при зарядке от блока iPad]
- iPhone 6 и 6 Plus — 5W / нет / нет [до 10–12W при зарядке от блока iPad]
- iPhone 5 / 5S / 5С — 5W / нет / нет [до 5W]
- iPhone 4 и 4S — 5W / нет / нет [до 5W]
- iPhone 3GS — 5W / нет / нет [до 5W]
- iPhone 3G — 5W / нет / нет [до 5W]
- iPhone 2G (Original) — 5W / нет / нет [до 5W].