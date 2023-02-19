Какую выбрать «Яндекс Станцию»? Собрали все отличия пяти моделей

Умные колонки для дома в 2023 году стали скорее обычным явлением, чем диковинкой. Такие устройства плотно завязаны на голосовом помощнике, и в большинстве колонок он собственный, фирменный. К сожалению, смарт-колонки зарубежных брендов зачастую довольно неважно работают на русском языке. Как следствие, внимание российского покупателя обращается на отечественные продукты — например, «Яндекс Станцию».
В этом тексте мы собрали все отличия разных моделей «Яндекс Станций», доступных сегодня к покупке. Он поможет вам определиться с выбором и приобрести именно то, что нужно.
Зачем нужна «Яндекс Станция»Смарт-колонка от «Яндекса» может выполнять множество разных задач:
- Полноценный доступ к возможностям «Алисы»
- Воспроизведение музыки (в том числе персональных подборок),
- Стриминг звука со смартфона,
- Аудиосистема для домашнего кинотеатра,
- Голосовой поиск информации,
- Управление умным домом,
- Будильник,
- Собеседник для ребенка,
- Радионяня.
Компания продает четыре модели колонок. Они обладают разными характеристиками, громкостью, качеством звука и, в конце концов, габаритами. Устройство нужно подбирать согласно тому, как вы планируете его использовать. Разумеется, цена тоже отличается — в основном, в зависимости от размеров.
Какие бывают «Яндекс Станции»Выше я упоминал, что на текущий момент у «Яндекса» продается четыре модели фирменных колонок. Каждая из них умеет всё, что перечислено в прошлом пункте. Но есть и отличия.
Станция Лайт
Стартовое устройство линейки. Оно идеально подойдет для знакомства с умными колонками и возможностями «Алисы». Один активный динамик мощностью 5 Ватт отлично озвучит для вас рецепты и подкасты, а для вашего ребенка — сказки и ответы на детские вопросы.
Колонка самая компактная в линейке — 90х55 мм — и весит всего 230 грамм. Она управляется при помощи сенсорных кнопок и, конечно же, голосовых команд. Благодаря четырем микрофонам «Алиса» хорошо поймет ваш голос. А еще «Лайт» работает в стереопаре: это может быть полезно для опции «мультирума», когда один и тот же контент воспроизводится одновременно в разных комнатах на нескольких колонках.
Кстати, на «Лайте» доступны шесть разных характеров «Алисы», что несомненно заинтересует ребенка. А еще её можно подключать к ТВ через фирменный «Модуль»: такой тандем позволит управлять телевизором при помощи голосовых команд. Порта AUX нет.
«Станция Лайт» продается в шести ярких красочных цветах: фиолетовый, бирюзовый, розовый, желтый, красный и (самый спокойный) бежевый. Приобрести её можно за 4990 рублей.
Станция Мини
Это миниатюрная колонка размером всего 97х54 мм. Она не займет много места на столе или прикроватной тумбе, при этом обладает широкими возможностями. У этой модели один активный динамик мощностью 10 Ватт и четыре микрофона — благодаря им она отлично вас слышит. Управление осуществляется при помощи сенсорных кнопок (или голоса). Работает в стереопаре, но только со второй точно такой же моделью.
«Станция Мини» заряжается от единственного порта USB-C. Если хочется «расшарить» аудио на домашнюю аудиосистему, то для этого предусмотрен AUX-разъем и можно воспользоваться обычным аудиокабелем. Инженеры «Яндекса» рекомендуют приобретать «Мини» для небольшой комнаты. При желании её можно подключить к телевизору с помощью фирменного «Модуля».
Эта модель доступна в четырех цветах: черном, синем, бордовом и белом, поэтому отлично впишется в любой интерьер. Стоимость устройства составляет 6990 рублей, купить можно на «Яндекс Маркете».
Станция Мини с часами
Всё сказанное выше актуально для этой модели. Единственное её отличие от обычной «Мини» — наличие стильного LED-дисплея. Он размещен сбоку колонки и стильно проявляется сквозь тканевую отделку корпуса.
Эта «Станция» доступна в тех же четырех цветах и стоит на тысячу рублей дороже — 7990.
Станция 2
Если «миники» — это скорее про взаимодействие с «Алисой», то «Станция 2» создавалась с ориентацией на качество звучания. Габариты корпуса колонки составляют 123х99х199 мм и будут уместно выглядеть, например, в гостиной. Устройство весит около 1,5 кг.
Эта «Станция» порадует вас гораздо более чистым, громким и объемным звуком, особенно если купить две штуки и объединить их в стереопару — в таком случае колонки смогут заменить вам небольшой домашний кинотеатр. Колонка оснащена двумя активными динамиками суммарной мощностью 30 Ватт, а также двумя пассивными излучателями, обеспечивающими глубокий и чистый бас.
Благодаря четырем микрофонам «Алиса» точно услышит ваш голос даже во время воспроизведения контента — а это может понадобиться, чтобы выключить свет через систему умного дома (поддерживается протокол Zigbee) или же отрегулировать настройки самой колонки. Кстати, эта модель умеет подстраивать звучание в зависимости от размеров помещения и места, где она стоит.
Если вам больше нравится ручное управление, то оно обеспечивается при помощи стильной и удобной световой сенсорной панели и нескольких сенсорных кнопок. Колонка подключается к ТВ при помощи «Модуля», который нужно докупить отдельно. Обратите внимание, что здесь нет AUX-коннектора.
«Станцию 2» можно приобрести в четырех цветах: черном, синем, бордовом и бежевом, а стоит она 16990 рублей.
Станция Макс
Это бескомпромиссный аудиоцентр, который закроет ваши потребности в сочном звучании и функциях Smart TV. «Станция Макс» оснащена пятью активными динамиками суммарной мощностью 65 Ватт, а также один добротным пассивным излучателем для низких частот.
Диапазон этих самых частот, которые способна воспроизвести «Станция Макс» — от 45 до 20000 Гц. Чтобы вам не показалось мало, устройству добавили два Hi-Fi-усилителя класса D и поддержку Dolby Audio. Звуком с колонки можно поделиться с другими — в беспроводном режиме стереопары со вторым «Максом», либо с любым другим аудиоустройством через AUX.
Подобная мощь требует конструктивных изменений — и «Макс» получил целых 7 микрофонов, чтобы услышать ваш голос даже в кульминационных сценах кино или агрессивных гитарных грифах. Еще один микрофон есть в комплектном пульте управления; кстати, в других моделях он не предусмотрен.
«Станция Макс» — единственная колонка в модельном ряду, которая поддерживает непосредственное подключение к домашнему телевизору через порт HDMI. Благодаря этому вы сможете использовать устройство как приставку; благо, сервисы «Яндекса» позволяют не выходить из экосистемы. Колонка поддерживает вывод изображения в 4К.
В числе приятных и полезных мелочей — LED-дисплей с часами на передней стороне корпуса, который «проглядывает» сквозь тканевую отделку. А еще этот экран умеет показывать эмоции «Алисы»: забавная функция, которая добавляет устройству жизни и уюта.
«Станцию Макс» можно приобрести в четырех цветах: черный, синий, бордовый и белый. Цена — 27990 рублей.
Какую «Станцию» выбрать?Всё зависит от цели, для которой вам нужна умная колонка.
- Хотите общаться с «Алисой», управлять умным домом, слушать подкасты и не тратить много? Подойдет «Станция Лайт» — полный спектр функций «Алисы» дешевле 5 тысяч рублей.
- Нужна колонка для ребенка, чтобы рассказывать ему сказки и пользоваться радионяняй? Берите пару «Лайтов» или «Мини» — одну себе, другую сыну или дочке.
- Хотите использовать «Станцию» как колонку для музыки или просмотра сериалов? Идеально подойдет «Станция 2», еще и погоду можно спросить.
- Хотите смотреть телешоу на кухне, спрашивать у «Алисы» рецепты и ставить таймер для приготовления пищи? Отлично подойдет «Мини с часами», она погромче «Лайта» и точно перекричит шипение курочки.
- Хотите наслаждаться стриминг-музыкой, иногда смотреть кино с семьей или друзьями? Берите две «Станции 2» и объединяйте их в стереопару.
- Хотите поставить колонки в разных комнатах, чтобы постоянно иметь доступ к информации из сети и управлять умным домом? Возьмите несколько «Станций Мини», а для гостиной — «Мини с часами».
- Хотите умную аудиосистему для домашнего кинотеатра и вечеринок в большом доме? Очевидно, ваш выбор «Станция Макс».