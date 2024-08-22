Камера iPhone 16 вынудит вас купить новинку

Основная камера iPhone 16 останется такой же, как и у iPhone 15, с 48-мегапиксельным сенсором и диафрагмой af/1.6, и вряд ли в последующих поколениях до 2026 года в этом модуле будут происходить какие-либо изменения.

Сверхширокоугольная камера iPhone 16 получит диафрагму f/2.2 по сравнению с f/2.4 у предыдущего поколения, что позволит улучшить качество съемки при слабом освещении.

‌iPhone 16‌ и ‌iPhone 16‌ Plus впервые могут поддерживать макросъемку. В настоящее время эта функция доступна только для моделей Pro.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max по-прежнему будут оснащены 48-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.78.

iPhone 16 Pro получит 5-х тетрапризменную телеобъективную камеру, представленную в iPhone 15 Pro Max в прошлом году, заменив текущую 3-х телеобъективную камеру.

‌iPhone 16 Pro‌ и ‌iPhone 16 Pro‌ Max будут оснащены улучшенной сверхширокоугольной камерой с 48-мегапиксельным сенсором, с той же функцией объединения пикселей, что и у основной камеры. Она будет иметь диафрагму f/2.2 вместо f/2.4 для значительного улучшения производительности при слабом освещении и поддерживать 48-мегапиксельную фотографию ProRaw.

Apple представит новый формат изображений под названием «JPEG-XL», который будет располагаться рядом с HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw и ProRAW Max.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут поддерживать видео 3K со скоростью 120 кадров в секунду с Dolby Vision.

Новая емкостная кнопка «Съемка» будет представлена ​​на всех четырех моделях, предназначенная для использования исключительно приложениями камеры. Пользователи, по-видимому, смогут выбирать, какое приложение камеры будет открываться кнопкой, включая сторонние.

Кнопка «Съемка» обеспечивает чувствительное к силе полунажатие, связанное с API-интерфейсом разработчика, которое может, например, заблокировать экспозицию и фокусировку перед полным нажатием кнопки, чтобы сделать снимок.

Проведение по емкостной кнопке также будет выполнять различные действия. Этот жест будет доступен разработчикам в виде API.

Компания Apple готовит значительные улучшения камеры в линейке iPhone 16. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, нововведения появятся как в Pro-моделях, так и в базовых iPhone 16. Смартфоны получат как технические, так и программные улучшения съемки, так что разница с текущими айфонами будет очень заметна. При этом кое-что останется без изменений. Вот что известно о камерах будущей линейки: