Камера iPhone 16 вынудит вас купить новинку

Олег

Фото: Apple


Компания Apple готовит значительные улучшения камеры в линейке iPhone 16. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, нововведения появятся как в Pro-моделях, так и в базовых iPhone 16. Смартфоны получат как технические, так и программные улучшения съемки, так что разница с текущими айфонами будет очень заметна. При этом кое-что останется без изменений. Вот что известно о камерах будущей линейки:

  • Основная камера iPhone 16 останется такой же, как и у iPhone 15, с 48-мегапиксельным сенсором и диафрагмой af/1.6, и вряд ли в последующих поколениях до 2026 года в этом модуле будут происходить какие-либо изменения.
  • Сверхширокоугольная камера iPhone 16 получит диафрагму f/2.2 по сравнению с f/2.4 у предыдущего поколения, что позволит улучшить качество съемки при слабом освещении.
  • ‌iPhone 16‌ и ‌iPhone 16‌ Plus впервые могут поддерживать макросъемку. В настоящее время эта функция доступна только для моделей Pro.
  • iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max по-прежнему будут оснащены 48-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.78.
  • iPhone 16 Pro получит 5-х тетрапризменную телеобъективную камеру, представленную в iPhone 15 Pro Max в прошлом году, заменив текущую 3-х телеобъективную камеру.
  • ‌iPhone 16 Pro‌ и ‌iPhone 16 Pro‌ Max будут оснащены улучшенной сверхширокоугольной камерой с 48-мегапиксельным сенсором, с той же функцией объединения пикселей, что и у основной камеры. Она будет иметь диафрагму f/2.2 вместо f/2.4 для значительного улучшения производительности при слабом освещении и поддерживать 48-мегапиксельную фотографию ProRaw.
  • Apple представит новый формат изображений под названием «JPEG-XL», который будет располагаться рядом с HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw и ProRAW Max.
  • iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут поддерживать видео 3K со скоростью 120 кадров в секунду с Dolby Vision.
  • Новая емкостная кнопка «Съемка» будет представлена ​​на всех четырех моделях, предназначенная для использования исключительно приложениями камеры. Пользователи, по-видимому, смогут выбирать, какое приложение камеры будет открываться кнопкой, включая сторонние.
  • Кнопка «Съемка» обеспечивает чувствительное к силе полунажатие, связанное с API-интерфейсом разработчика, которое может, например, заблокировать экспозицию и фокусировку перед полным нажатием кнопки, чтобы сделать снимок.
  • Проведение по емкостной кнопке также будет выполнять различные действия. Этот жест будет доступен разработчикам в виде API.
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Что касается других изменений, то в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max ожидается увеличение диагонали дисплеев, новая кнопка для съемки фото и видео, а также небольшой редизайн всех моделей. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+56
arnikrock
Всем сладко-мобильным в мире сем не насытишься.
2 часа назад в 22:09
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