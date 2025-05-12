Камера iPhone «сделала» девушку плоской. Как такого избежать?





Как правило, Фото вызвало жаркие споры о подлинности и алгоритмах Apple.Как правило, iPhone даже при плохом освещении выдает вполне достойные снимки, будь то портрет на фоне яркого солнца или ночной пейзаж. Но, судя по всему, порой алгоритмы Apple дают сбой. Так участница Reddit поделилась своим фото, которое больше похоже на неумелый монтаж в «фотошопе». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Во-первых, не стоит делать снимки со столь сложной экспозицией. Проблема в том, что солнце попадает прямо в объектив смартфона, поэтому постобработка iPhone не справляется с динамическим диапазоном сцены. Объект получается слишком темным, а фон слишком ярким. Так ИИ приходится увеличивать экспозицию объекта гораздо больше, чем следовало бы, чтобы сохранить его естественность.



Во-вторых, использовать приложение или настройки для сохранения снимков в RAW-формате, для возможности обработки вручную. Но даже при таком раскладе результат, скорее всего, не будет идеальным.»

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На полученном снимке волосы, голова, плечи девушки сильно засвечены, что делает ее похожей на плоскую картонку или стикер. При том, что талия и ноги остались объемными, их iPhone не расплющил.Мнения о причинах странного эффекта разделились. Часть участников считает, что «плоской» девушку сделали умные алгоритмы Apple: ИИ не распознал смуглую кожу, как живой объект и попытался осветлить ее. К этой теории присоединились сразу несколько владельцев iPhone 16 Pro. Однако среди них есть и те, кто с подобной проблемой сталкивался за долго до появления Apple Intelligence.Другие полагают, что картонное фото получилось из-за ошибки в про-настройках камеры, либо при использовании сторонних приложений для съемки.Третьи встали на защиту «купертиновцев». Девушку обвинили в использовании Photoshop и порекомендовали получше вникнуть в инструментарий графических редакторов.Впрочем, среди неподтвержденных доводов и советов вроде «делай сразу несколько снимков», есть и вполне взвешенные решения проблемы: