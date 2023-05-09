Камера в iPhone 15 Pro Max выйдет на совершенно новый уровень

Фото: MacRumors
Apple готовится встроить в iPhone 15 Pro Max совершенно новый тип объектива. Об этом пишет MacRumors.
Новые подробности о будущем смартфоне предоставил инсайдер с Twitter-аккаунтом @URedditor. Он сообщает, что источники в цепочке поставок запчастей наконец подтвердили давний слух о перископическом объективе в iPhone — похоже, он всё-таки появится.
Согласно инсайду, iPhone 15 Pro Max (или iPhone 15 Ultra), который мы ожидаем увидеть предстоящей осенью, впервые в истории Apple получит перископический объектив основной камеры. Ранее такая информация неоднократно появлялась в СМИ, однако позднее инсайдеры сказали, что перископа не будет. Теперь же большая их часть, в том числе Минг-Чи Куо, ожидают увидеть перископическую камеру в будущем флагмане линейки iPhone 15.
На данный момент известно, что перископ обеспечит смартфону оптический зум в диапазоне 5-6х, против 3х на iPhone 14 Pro Max. Кроме того, такая конструкция позволит сделать объектив еще более светосильным.
Ранее в сети появился точный макет iPhone 15 Ultra с несколькими отличиями от актуальной модели.
Apple готовится встроить в iPhone 15 Pro Max совершенно новый тип объектива. Об этом пишет MacRumors.
Новые подробности о будущем смартфоне предоставил инсайдер с Twitter-аккаунтом @URedditor. Он сообщает, что источники в цепочке поставок запчастей наконец подтвердили давний слух о перископическом объективе в iPhone — похоже, он всё-таки появится.
Согласно инсайду, iPhone 15 Pro Max (или iPhone 15 Ultra), который мы ожидаем увидеть предстоящей осенью, впервые в истории Apple получит перископический объектив основной камеры. Ранее такая информация неоднократно появлялась в СМИ, однако позднее инсайдеры сказали, что перископа не будет. Теперь же большая их часть, в том числе Минг-Чи Куо, ожидают увидеть перископическую камеру в будущем флагмане линейки iPhone 15.
На данный момент известно, что перископ обеспечит смартфону оптический зум в диапазоне 5-6х, против 3х на iPhone 14 Pro Max. Кроме того, такая конструкция позволит сделать объектив еще более светосильным.
Ранее в сети появился точный макет iPhone 15 Ultra с несколькими отличиями от актуальной модели.