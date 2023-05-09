Камера в iPhone 15 Pro Max выйдет на совершенно новый уровень

Олег

iPhone 15 Pro

Фото: MacRumors

Apple готовится встроить в iPhone 15 Pro Max совершенно новый тип объектива. Об этом пишет MacRumors.

Новые подробности о будущем смартфоне предоставил инсайдер с Twitter-аккаунтом @URedditor. Он сообщает, что источники в цепочке поставок запчастей наконец подтвердили давний слух о перископическом объективе в iPhone — похоже, он всё-таки появится.

Согласно инсайду, iPhone 15 Pro Max (или iPhone 15 Ultra), который мы ожидаем увидеть предстоящей осенью, впервые в истории Apple получит перископический объектив основной камеры. Ранее такая информация неоднократно появлялась в СМИ, однако позднее инсайдеры сказали, что перископа не будет. Теперь же большая их часть, в том числе Минг-Чи Куо, ожидают увидеть перископическую камеру в будущем флагмане линейки iPhone 15.

На данный момент известно, что перископ обеспечит смартфону оптический зум в диапазоне 5-6х, против 3х на iPhone 14 Pro Max. Кроме того, такая конструкция позволит сделать объектив еще более светосильным.

Ранее в сети появился точный макет iPhone 15 Ultra с несколькими отличиями от актуальной модели. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

John Doe
+639
John Doe
Благодаря чему увеличится светосила?
Вчера в 23:32
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+73
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609 John Doe
Наверно увеличат выпуклость входной линзы. И за счёт большей площади её поверхности соберут на матрице больше света 😄
Сегодня в 00:01
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