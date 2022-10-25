iPhone 14 Pro Nokia

Камеру 10-летнего Nokia 808 сравнили с iPhone 14 Pro. Вы точно не угадаете победителя

Олег

iPhone


YouTube-блогер сравнил качество съемки на двух совершенно разных смартфонах — стареньком Nokia и самом свежем iPhone 14 Pro. Видеоролик появился на канале WillitbeatNokia.

Nokia 808 Pureview был выпущен в далеком 2012 году. Этот смартфон оснащен одним модулем камеры разрешением 41 Мп, при этом iPhone только в 2022 году получил матрицу в 48 Мп. Сравнительные характеристики таковы:
  • Nokia 808: 41 Мп, 1/1,2’’, f/2.4
  • iPhone 14 Pro: 48 Мп, 1/1,28’’, f/1.8, OIS.
При этом у Nokia больше размер сенсора и меньше диафрагма. У iPhone 14 Pro присутствует оптическая стабилизация, а также фирменные нейросетевые технологии Apple для постобработки фото.

Результаты следующие: 

iPhone

Nokia

vs

iPhone

Nokia

vs

vs

Любопытно, что при дневном освещении снимки довольно похожи — нельзя сказать, что Nokia тотально «сливает» тест. Напротив, финский флагман прошлого иногда делает гораздо более естественные и органичные фото, чем iPhone 14 Pro. При этом детализация и резкость на дальных объектах у айфона зачастую лучше, но не всегда. 

iPhone

Nokia

vs

Как только сгущаются сумерки, iPhone 14 Pro вырывается вперед благодаря ночному режиму и ИИ-алгоритмам: фото более резкие, четкие, Nokia периодически делает из объектов «кашу». 

vs


По мнению автора видео, Nokia 808 и iPhone 14 Pro набрали одинаковое количество баллов по качеству фотосъемки. А вы согласны с таким выводом?

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Источник:
YouTube
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Комментарии

Дмитрий Павлов
+94
Дмитрий Павлов
А я себе айфон заказал уже. Завтра привезут. Поторопился...
2 часа назад в 12:38
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+467
pincher Дмитрий Павлов
Блин… точняк… надо было не 14про брать, а с Алика нокию заказывать🤣
час назад в 12:58
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Tigrolik
+528
Tigrolik
Хм, у нокии мыло явное, но почему-то сравнение в пользу нокии🤔
час назад в 13:22
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