Камеру 10-летнего Nokia 808 сравнили с iPhone 14 Pro. Вы точно не угадаете победителя

Nokia 808: 41 Мп, 1/1,2’’, f/2.4

iPhone 14 Pro: 48 Мп, 1/1,28’’, f/1.8, OIS.

YouTube-блогер сравнил качество съемки на двух совершенно разных смартфонах — стареньком Nokia и самом свежем iPhone 14 Pro. Видеоролик появился на канале WillitbeatNokia.Nokia 808 Pureview был выпущен в далеком 2012 году. Этот смартфон оснащен одним модулем камеры разрешением 41 Мп, при этом iPhone только в 2022 году получил матрицу в 48 Мп. Сравнительные характеристики таковы:При этом у Nokia больше размер сенсора и меньше диафрагма. У iPhone 14 Pro присутствует оптическая стабилизация, а также фирменные нейросетевые технологии Apple для постобработки фото.Результаты следующие:Любопытно, что при дневном освещении снимки довольно похожи — нельзя сказать, что Nokia тотально «сливает» тест. Напротив, финский флагман прошлого иногда делает гораздо более естественные и органичные фото, чем iPhone 14 Pro. При этом детализация и резкость на дальных объектах у айфона зачастую лучше, но не всегда.Как только сгущаются сумерки, iPhone 14 Pro вырывается вперед благодаря ночному режиму и ИИ-алгоритмам: фото более резкие, четкие, Nokia периодически делает из объектов «кашу».По мнению автора видео, Nokia 808 и iPhone 14 Pro набрали одинаковое количество баллов по качеству фотосъемки. А вы согласны с таким выводом?