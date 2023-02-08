Камеру OnePlus 11 5G сравнили с iPhone 14 Pro Max. Победитель неочевиден

В сети появилось фотосравнение камер нового OnePlus 11 5G и прошлогоднего флагмана iPhone 14 Pro Max. Тест провели журналисты MacRumors.Напомним, что 7 февраля 2023 года компания OnePlus объявила о выходе смартфона OnePlus 11 5G на глобальный рынок. Это флагманское устройство бренда, которое получило самые лучшие и новые технологии. В частности, OnePlus 11 5G оснащен 50 Мп-камерой с апертурой 1,8 — здесь используется датчик от Sony.Помимо этого, девайс поддерживает оптическую стабилизацию и имеет дополнительные камеры: 48 Мп-«сверхширик» и 32 Мп-телеобъектив для портретов.Что касается зума, то новинка умеет приближать изображение лишь на уровне 2Х без потери качества; в случае с iPhone 1 Pro Max доступен 3Х-зум.Авторы подводят итог: при использовании основного модуля в условиях обычного дневного освещения вы не увидите разницы между iPhone 14 Pro Max и OnePlus 11 5G. Оба смартфона обеспечивают отличную детализацию и цветопередачу с нейтральной палитрой. При этом у разных объективов OnePlus отличается цветопередача: на «сверхширике» картинка клонится в желтые тона, а на телеобъективе — в холодные. В этом плане iPhone ведет себя несколько более предсказуемо и согласованно.Что касается видео, то пальму первенства издание безапелляционно отдает iPhone 14 Pro Max.