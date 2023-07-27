Камеры iPhone 15 разочаруют покупателей

Фото: MacRumors



Apple не собирается улучшать камеру в iPhone 15, вопреки инсайдам. Об этом пишет MacRumors.



Ранее мы писали, что будущие iPhone 15 и iPhone 15 Plus могут получить улучшенную линзу камеры, благодаря которой фотографии станут более светлыми и детализированными. Однако новая утечка опровергает эту информацию.



Согласно источнику, подтвержденный инсайдер из Weibo раскрыл детали конструкции будущих «пятнашек». Он уверен, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат точно такие же сенсоры, как и в четырнадцатом поколении, то есть размер датчика не будет увеличен. Не порадуют и iPhone 15 / 15 Plus: хотя они смогут снимать фото в разрешении 48 Мп, сенсор всё равно будет меньше в размерах, чем в iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro.



Стоит отметить, что незначительное увеличение сенсора в базовых «пятнашках» по сравнению с 14-м поколением всё же ожидается. Однако датчик даже близко не подойдет к моделям Pro, а сами «прошки» останутся такими же, как в прошлом году. Как известно, 48 Мп при небольшом сенсоре практически не дают преимущества в съемке.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides