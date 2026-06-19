Камеры iPhone 18 Pro станут ещё больше. Инсайдеры раскрыли неожиданную причину

До анонса iPhone 18 Pro остаются считанные месяцы, а в сети продолжают появляться новые подробности. В этот раз инсайдеры рассказали об одном из самых заметных изменений в дизайне новинок. Речь идёт о блоке камер или новом плато, которое станет ещё крупнее. Причём увеличение толщины коснётся именно площадки с объективами, а не всего корпуса устройства.Ранее сообщалось, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max окажутся толще и тяжелее предшественников, но позднее выяснилось, что весь этот прирост будет сосредоточен исключительно в области камер. По данным блогера Вадима Юрьева с канала MaxTech, общая толщина iPhone 18 Pro Max с учётом выступа камер достигнет 13,77 мм против 12,92 мм у iPhone 17 Pro Max. Причём толще станут не только сами объективы, но и алюминиевое плато, на которой они расположены.Инсайдер под ником Digital Chat Station объяснил причину этих изменений переходом на сверхкрупный сенсор с поддержкой переменной диафрагмы. Более крупный датчик требует увеличения размеров оптической системы. При этом его разрешение останется прежним — 48 Мп. Из плюсов — заметное улучшение качества снимков при слабом освещении, расширение творческих возможностей при съёмке и обеспечение более гибкой работы портретного режима.Жирнейший минус — чехлы от текущих iPhone 17 Pro и 17 Pro Max к новинкам могут не подойти. Впрочем, у Apple так было практически всегда.