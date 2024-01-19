Камеры на дорогах Москвы начали рассылать новый вид штрафов

Фото: RG.ru



В Москве запустили новую дорожную камеру, которая фиксирует нарушения правил посадки пассажиров в общественный транспорт. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, речь идет о трамвае. Согласно ПДД, водитель авто, следующего за трамваем, должен остановиться перед желтой разметкой-зигзагом, либо непосредственно перед ним, если на табло трамвая сзади загорелась надпись «Внимание, пассажир» или фигурка человека. Продолжить движение водитель может лишь после того, как табло погаснет — за нарушение этого правила предусмотрен штраф 1500-2500 рублей, согласно свежим поправкам от 1.03.2023.



В Москве запустили новую дорожную камеру, которая фиксирует нарушения правил посадки пассажиров в общественный транспорт. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, речь идет о трамвае. Согласно ПДД, водитель авто, следующего за трамваем, должен остановиться перед желтой разметкой-зигзагом, либо непосредственно перед ним, если на табло трамвая сзади загорелась надпись «Внимание, пассажир» или фигурка человека. Продолжить движение водитель может лишь после того, как табло погаснет — за нарушение этого правила предусмотрен штраф 1500-2500 рублей, согласно свежим поправкам от 1.03.2023.



Теперь данное нарушение будет фиксироваться автоматическими камерами на дорогах Москвы; первая такая уже работает на улице Свободы. В качестве доказательства к «письму счастья» будут прикладываться две фотографии ТС: одна — перед желтой разметкой, а вторая — за ней. Если водитель обжалует штраф, то ГИБДД предоставит видеозапись нарушения, которую также снимет камера.



Стоит отметить, что подобными табло оснащены не только трамваи, но и некоторые автобусы и троллейбусы. В этом случае правила более мягкие и штраф не применяется, если пассажиры высаживаются на остановку.