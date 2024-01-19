Камеры на дорогах Москвы начали рассылать новый вид штрафов

Олег

Камера

Фото: RG.ru

В Москве запустили новую дорожную камеру, которая фиксирует нарушения правил посадки пассажиров в общественный транспорт. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, речь идет о трамвае. Согласно ПДД, водитель авто, следующего за трамваем, должен остановиться перед желтой разметкой-зигзагом, либо непосредственно перед ним, если на табло трамвая сзади загорелась надпись «Внимание, пассажир» или фигурка человека. Продолжить движение водитель может лишь после того, как табло погаснет — за нарушение этого правила предусмотрен штраф 1500-2500 рублей, согласно свежим поправкам от 1.03.2023.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Теперь данное нарушение будет фиксироваться автоматическими камерами на дорогах Москвы; первая такая уже работает на улице Свободы. В качестве доказательства к «письму счастья» будут прикладываться две фотографии ТС: одна — перед желтой разметкой, а вторая — за ней. Если водитель обжалует штраф, то ГИБДД предоставит видеозапись нарушения, которую также снимет камера.

Стоит отметить, что подобными табло оснащены не только трамваи, но и некоторые автобусы и троллейбусы. В этом случае правила более мягкие и штраф не применяется, если пассажиры высаживаются на остановку. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Новые штрафы для электросамокатов заставят вас ходить пешком
Власти внедряют «хитрые» штрафы — их будут выписывать дорожные камеры
В РФ меняют правила работы камер фиксации на дорогах. Штрафов будет меньше

Рекомендации

Рекомендации

Что нужно знать о VPN в 2023 году
Вот когда выйдет OneUI 6.0 для смартфонов Samsung Galaxy
Google заблокировала два полезных приложения OneUI на смартфонах Samsung Galaxy
В сеть утек девайс, который Apple представит ночью 31 октября

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2789
tellurian
Доят и доят российский народ. :(
Сегодня в 08:38
#
st00p1dm0nkey
+4223
st00p1dm0nkey tellurian
Не понимаю вас…я бы согласился, если бы деньги снимали просто так…а здесь штраф за нарушение правил, что не так?
Сегодня в 10:30
#
tellurian
+2789
tellurian st00p1dm0nkey
Не везде есть разметка. Много спорных моментов может быть.
2 часа назад в 11:20
#
st00p1dm0nkey
+4223
st00p1dm0nkey tellurian
Нарушителям предоставят доказательства в виде фото и даже видео, какие тут могут быть спорные моменты (вот трамвай с горящим знаком пассажир, вот автомобиль который нарушил правила)?
час назад в 11:56
#
+26
Gntlmn Mthfcng
Давно пора👍🏻
Сегодня в 08:57
#