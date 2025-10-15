Камеры на дорогах начнут штрафовать по-новому. Водителям лучше подготовиться

Олег

Фото: Unsplash 

Власти РФ одобрили нововведение в системе дорожных камер, которое добавляет новый вид штрафов для российских водителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, уже очень скоро камеры на дорогах начнут штрафовать владельцев автомобилей за отсутствие полиса ОСАГО. Согласно КоАП 12.37, до сих пор такой штраф мог быть выписан только сотрудником ГИБДД при личной проверке документов водителя и составлял 800 рублей в первый раз, с увеличением суммы до 3-5 тысяч рублей за повторные нарушения.

Весной текущего года Владимир Путин поручил правительству, МВД и ЦБ до 1 ноября «принять меры» по подключению дорожных комплексов к проверке ОСАГО. Однако в полную силу изменение, похоже, заработает только к октябрю 2026 года. До этого срока не исключено введение пилотов в отдельных регионов для отточки работы ПО «Паутина», к которому подключены все дорожные камеры в стране.

Неясным пока остается момент «серой зоны», в которой ездят водители, недавно купившие автомобиль на вторичке. Так называемая «езда по ДКП» по закону допускается без активного полиса ОСАГО в течение 10 суток после подписания договора; но поскольку он заключается в простой письменной форме, ГИБДД о нем не знает. Инспектор при личной проверке учитывает наличие документа, но камера может выписать штраф. Возможно, для этих случаев будет предусмотрен механизм обжалования штрафа с приложением скана ДКП. 

Коммерсантъ
Комментарии

Tigrolik
+825
Tigrolik
Если ГИБДД не знает про ДКП, то камера о нем откуда узнает??? Автор, если у продавшего нет осаго (не было или уже закрыть успел после продажи), ему и придет штраф. Просто после продажи ждешь 10 дней, снимаешь с учета, закрываешь полис осаго. Все. Дальше проблемы нового владельца.
2 часа назад в 16:18
Олег Воронин
+2403
Олег Воронин Tigrolik
Именно о проблемах нового владельца и идет речь. А точнее о езде по ДКП месяцами, которая практикуется в регионах сплошь и рядом)))
2 часа назад в 16:45
tellurian
+2660
tellurian
Когда я писал про то, что штрафы одна из самых доходных статей и их размер/количество будут не увеличивать, мне ставили много минусов. В проекте бюджета это отражено и в пояснительных записках. Я не сам выдумал.
В Москве штрафы присылают за стояние в пробках на некоторых улицах. А там такая схема движения, что иначе никак не вклиниться в поток, пока он стоит. Сегодня много где обсуждают.

За ремень светлого оттенка на светлой одежде тоже штраф.
час назад в 17:03
