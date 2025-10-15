Камеры на дорогах начнут штрафовать по-новому. Водителям лучше подготовиться

Фото: Unsplash



Власти РФ одобрили нововведение в системе дорожных камер, которое добавляет новый вид штрафов для российских водителей. Об этом пишет «Коммерсантъ». Власти РФ одобрили нововведение в системе дорожных камер, которое добавляет новый вид штрафов для российских водителей. Об этом пишет «Коммерсантъ». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, уже очень скоро камеры на дорогах начнут штрафовать владельцев автомобилей за отсутствие полиса ОСАГО. Согласно КоАП 12.37, до сих пор такой штраф мог быть выписан только сотрудником ГИБДД при личной проверке документов водителя и составлял 800 рублей в первый раз, с увеличением суммы до 3-5 тысяч рублей за повторные нарушения.Весной текущего года Владимир Путин поручил правительству, МВД и ЦБ до 1 ноября «принять меры» по подключению дорожных комплексов к проверке ОСАГО. Однако в полную силу изменение, похоже, заработает только к октябрю 2026 года. До этого срока не исключено введение пилотов в отдельных регионов для отточки работы ПО «Паутина», к которому подключены все дорожные камеры в стране.Неясным пока остается момент «серой зоны», в которой ездят водители, недавно купившие автомобиль на вторичке. Так называемая «езда по ДКП» по закону допускается без активного полиса ОСАГО в течение 10 суток после подписания договора; но поскольку он заключается в простой письменной форме, ГИБДД о нем не знает. Инспектор при личной проверке учитывает наличие документа, но камера может выписать штраф. Возможно, для этих случаев будет предусмотрен механизм обжалования штрафа с приложением скана ДКП.