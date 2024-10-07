Камеры на дорогах России начнут штрафовать по-новому. Проверьте свои авто до этой даты



В России скоро начнется эксперимент по внедрению автоматической системы штрафов за ОСАГО. Об этом пишет ТАСС.



Согласно источнику, для этого собираются задействовать дорожные камеры, которые уже выписывают штрафы за превышение скорости, нарушение разметки и отсутствие техосмотра в автоматическом режиме. На первом этапе реальные административные дела заводить не будут: в ходе эксперимента камеры просто будут проверять все проезжающие под ними авто на наличие действующего полиса ОСАГО в базе РСА. Если документ отсутствует, в аккаунт «Госуслуг» собственника авто поступит уведомление об этом.





«Страховое сообщество поддерживает проведение эксперимента. Его решено провести, чтобы проверить работу системы и чтобы люди успели подготовиться. Если этот этап будет проходить удачно — то есть жалоб на некорректные предупреждения практически не будет, а число водителей без полиса начнет уменьшаться — то срок эксперимента могут сократить. Затем система заработает в полноценном формате и нарушителям станут приходить штрафы», — глава РСА Евгений Уфимцев.



Технически система работает следующим образом: камера фотографирует каждую проезжающую машину, после чего фотографии автоматически проверяются по базе. Если ОСАГО есть — снимок удаляется, а если нет — отправляется уведомление. Эксперимент стартует 1 марта 2025 года и должен продлиться один год (до 1 марта 2026 года), однако, как следует из цитаты выше, срок могут сократить.







По данным РСА, в России сейчас около 36 млн водителей, и около 7-10% из них ездят без ОСАГО. Новая система позволит властям понять, как распределяются эти люди по регионам страны еще до того, как начнут приходить штрафы. Господин Уфимцев уже сейчас уверен, что количество ошибок в новой системе будет незначительным, так что полнофункциональный запуск отслеживания ОСАГО вполне вероятен.