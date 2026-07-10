Кампус инноваций Samsung назвал ключевые навыки будущих ИТ-специалистов

«Технологии меняются стремительно, поэтому образование должно не только следовать за рынком, но и давать школьникам устойчивую базу для работы с новыми инструментами. В рамках программы подростки учатся мыслить проектно, отвечать за свои идеи и превращать их в готовые работающие продукты. Именно этот опыт помогает им в дальнейшем адаптироваться к изменениям в ИТ-сфере», — отметила Светлана Юн, руководитель образовательных проектов Кампуса инноваций Samsung, кандидат технических наук.

«Код — это не самоцель, а инструмент для развития инженерного мышления. Важно, чтобы выпускник понимал, как устроен продукт, умел самостоятельно искать решение и мог адаптироваться, даже если в будущем выберет другое направление», — отметила Анастасия Таразевич, куратор, преподаватель и выпускница программы Кампуса инноваций Samsung.

«Нейросеть нужно использовать не как отличника, у которого можно списать готовый ответ, а как преподавателя. Важно не просто получить работающий код, а понять, почему он работает, и уметь объяснить собственное решение. Только в этом случае ИИ помогает обучению, а не подменяет развитие инженерного мышления», — отметил Александр Непретимов, преподаватель программы Кампуса инноваций Samsung, менеджер по обучению в ИТ-компании «Диасофт».

«Искусственный интеллект может объяснить синтаксис или подсказать решение, но он не способен почувствовать состояние ученика, поддержать его в сложный момент и помочь не отказаться от проекта. Именно поэтому роль преподавателя в таком обучении остается критически важной», — отметила Ольга Коробовцева, преподаватель и выпускница программы Кампуса инноваций Samsung.

В преддверии набора на новый учебный год программы Кампуса инноваций Samsung (ИТ Школа) состоялась встреча, посвященная подготовке будущих ИТ-специалистов в эпоху искусственного интеллекта. Кураторы, преподаватели и выпускники проекта обсудили, как развитие нейросетей меняет требования к начинающим разработчикам и какие навыки актуальны прямо сейчас.Эксперты пришли к выводу, что сегодня ценный специалист — это не только тот, кто умеет писать код. Не менее важны инженерное мышление, способность ставить задачи, понимать архитектуру решений, проверять результат, работать в команде и отвечать за готовый продукт. Именно на развитие этих качеств делают ставку в ИТ Школе Samsung .В рамках программы школьники осваивают разработку мобильных приложений и Android-игр. За время обучения они проходят весь путь от идеи до готового цифрового продукта: выбирают техническое решение, пишут и отлаживают код, работают с обратной связью и готовят проект к защите. Выпускной проект может стать первой работой в портфолио начинающего разработчика.Преподаватели школы сошлись во мнении, что ИИ может помогать школьникам разбираться в сложных темах, однако не должен подменять самостоятельную работу.Отдельное внимание в программе уделяется проектному обучению и роли наставника. Преподаватель помогает школьнику выбрать посильную идею, разобраться в технических сложностях, подготовить проект к защите и сохранить «огонь в глазах» на протяжении курса. В процессе работы учащиеся развивают не только навыки программирования, но и самоорганизацию, умение работать в команде, воспринимать обратную связь и презентовать результат.Кампус инноваций Samsung — социально-образовательный проект по подготовке будущих ИТ-специалистов. С момента старта программы в 2014 году в России более 7 тысяч школьников успешно завершили курсы по разработке мобильных приложений и игр для платформы Android. Учащиеся программы, школьники 8–10 классов, проходят обучение дистанционно и очно.В 2025/2026 учебном году выпускниками программы Кампус инноваций Samsung стали более 500 школьников из 62 городов России, Беларуси и Армении. 126 учащихся окончили учебный курс с отличием. Обучение проводилось по двум направлениям: «Разработка мобильных приложений» и «Разработка мобильных игр». Школьники занимались очно на базе 24 площадок в 20 городах России и Армении, а также в онлайн-формате.Выпускники ежегодно представляют собственные проекты в конкурсе «ИТ Школа выбирает сильнейших!» по трем направлениям: «Социальные приложения», «Игровые приложения» и «Программирование». Конкурс входит в перечень Минпросвещения РФ, а сертификаты выпускников и дипломы победителей дают преимущества при поступлении в ведущие вузы страны.Обучение по программе бесплатное и проводится в формате дополнительного образования. К участию приглашаются ученики старших классов и учащиеся колледжей в возрасте до 17 лет. Набор на 2026/2027 учебный год начнется 1 августа. Узнать больше о программе можно на официальном сайте Кампуса инноваций Samsung.