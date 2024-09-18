Караул! Apple в срочном порядке отозвала iPadOS 18 из-за окирпичивания новых iPad Pro

Фархад
iPad Pro M4

Спустя пару дней после релиза масштабного обновления iPadOS 18 компании Apple пришлось прекратить подписывать прошивку для моделей iPad Pro на M4. Больше владельцы этих планшетов не могут скачать новую версию ПО.

Обновление пришлось отозвать после жалоб некоторых владельцев ‌«Прошек» на окирпичивание девайсов. На Reddit есть сообщения от пользователей‌, которые столкнулись со сбоем в процессе установки, из-за чего iPad отказываются включаться. Единственное решение — поход в Apple Store для замены устройств.

Стоит отметить, что не у всех владельцев ‌iPad Pro на M4 ‌ возникли проблемы с установкой обновления. Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1831
tellurian
На 4пда двое уже есть :(((
Как они в Apple тестировали?!?!
час назад в 08:53
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kardigan
+3712
kardigan
Тише едешь-дальше будешь!
Если кому не в терпёж.. добро пожаловать в геморрой.
26 минут назад
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