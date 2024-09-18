Караул! Apple в срочном порядке отозвала iPadOS 18 из-за окирпичивания новых iPad Pro

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Спустя пару дней после релиза масштабного обновления iPadOS 18 компании Apple пришлось прекратить подписывать прошивку для моделей iPad Pro на M4. Больше владельцы этих планшетов не могут скачать новую версию ПО.Обновление пришлось отозвать после жалоб некоторых владельцев ‌«Прошек» на окирпичивание девайсов. На Reddit есть сообщения от пользователей‌, которые столкнулись со сбоем в процессе установки, из-за чего iPad отказываются включаться. Единственное решение — поход в Apple Store для замены устройств.Стоит отметить, что не у всех владельцев ‌iPad Pro на M4 ‌ возникли проблемы с установкой обновления. Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.