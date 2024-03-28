Карл Пэй показал максимально странный видеоанонс. Разгадаете его?



В соцсетях Nothing появился короткий видеоролик-загадка, который анонсирует будущую новинку бренда. Он очень забавный и заставит поломать голову.



На видео можно увидеть большого черного жука. К нему подходит желтая лягушка и перепрыгивает через него, направляясь прямо в лицо зрителю.













Напомним, что черный жук участвовал в рекламной кампании наушников Nothing Ear (2). Возможно, лягушка станет «амбассадором» третьей версией наушников, которая «перепрыгнет» прошлую модель по функциям. Иносказание «большого скачка» в грядущих Ear (3) считывается довольно логично, однако точных данных бренд, разумеется, не дал.