Карл Пей показал немного Nothing Phone (2)

В преддверии скорого анонса своего первого флагманского смартфона стартап Nothing решил подогреть интерес к девайсу несколькими фотографиями.Первый снимок раскрывает некоторые особенности дизайна. Например, на фотографии мы видим плоские боковые грани, как в iPhone 14, хотя инсайдеры утверждали, что в Nothing Phone (2) они будут слегка закруглёнными.Кроме того, видна часть обновлённого интерфейса Glyph — светодиодной подсветки, которая теперь разделена на несколько сегментов.Вторая картинка подтверждает изменённое расположение селфи-камеры. Если в Nothing Phone (1) она встроена в левый верхний угол экрана, то в Nothing Phone (2) фронталка будет размещена по центру.По слухам, Nothing Phone (2) получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и две камеры по 50 Мп.До официального анонса Nothing Phone (2) осталось менее двух недель — презентация состоится уже 11 июля.