Карл Пэй показал странную новинку от Nothing. Куда это вообще надевать?!



Основатель компании Nothing Карл Пэй опубликовал фото нового аксессуара бренда. Им стали странные наушники, ориентированные на спортсменов.



Стилистически новинка выдержана очень четко: любой сможет узнать в этих наушниках продукт от Nothing. Частично они буквально копируют самые первые оригинальные наушники: белый цвет, черные «внутренности» и красный акцент. Однако форма наушников вызывает вопросы и даже недоумение — они выполнены в виде больших крючков с аккумуляторами на конце.















Наушники позиционируются как спортивные и в теории позволят не переживать о том, что во время бега или упражнений аксессуар вылетит на землю. Посадка должна быть очень крепкой и уверенной. Правда, и размеры наушников с кейсом, судя по всему, тоже довольно внушительны. Что касается характеристик:



драйверы 14,2 мм с особым покрытием из титана

автономность до 8 часов (с кейсом до 30 часов)

сенсорное управление

Bluetooth 5.3

влагозащита IP54 (только наушники)

подключение к двум девайсам одновременно

улучшение передачи голоса с помощью ИИ, поддержка ChatGPT.



Ценник пока не разглашается. Релиз новинки пройдет завтра, и тогда же vs узнаем стоимость странной новинки. Мода на подобный форм-фактор прошла в 2010-х и, видимо, возвращается снова. Наушники позиционируются как спортивные и в теории позволят не переживать о том, что во время бега или упражнений аксессуар вылетит на землю. Посадка должна быть очень крепкой и уверенной. Правда, и размеры наушников с кейсом, судя по всему, тоже довольно внушительны. Что касается характеристик:Ценник пока не разглашается. Релиз новинки пройдет завтра, и тогда же vs узнаем стоимость странной новинки. Мода на подобный форм-фактор прошла в 2010-х и, видимо, возвращается снова.