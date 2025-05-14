Карл Пей показал свой Nothing Phone (3), но цена просто шокирует







В последние пару лет стартап

В последние пару лет стартап Nothing выпускал только среднебюджетные смартфоны, но в этом году глава бренда обещал выпустить самый топовый флагман — Nothing Phone (3). Сегодня босс компании раскрыл цену новинки, и она уже отталкивает.

Начнём с того, что Nothing Phone (3) позиционируется как первое настоящее флагманское устройство компании. Смартфон выйдет в третьем квартале 2025 года — предположительно в июле. КарПлей даже показал, как он выглядит, но заблюрил часть видео, чтобы сохранить интригу. Зато цена сильно преувеличена. По словам Пея, Nothing Phone (3) будет стоить «около 800 фунтов стерлингов». Это примерно 950 евро или $1065. Начнём с того, что Nothing Phone (3) позиционируется как первое настоящее флагманское устройство компании. Смартфон выйдет в третьем квартале 2025 года — предположительно в июле. КарПлей даже показал, как он выглядит, но заблюрил часть видео, чтобы сохранить интригу. Зато цена сильно преувеличена. По словам Пея, Nothing Phone (3) будет стоить «около 800 фунтов стерлингов». Это примерно 950 евро или $1065. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Глава Nothing объяснил столь высокий прайс «премиальными материалами», «значительными улучшениями производительности» и «программным обеспечением нового уровня». Видимо, Пей собрался конкурировать с Samsung и Apple в сегменте флагманов.