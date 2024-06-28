Бешеных электросамокатчиков ловко приструнят по всей стране. А сразу так нельзя было сделать?

Олег

Электросамокатчик (нетрезв)


Каршеринговая компания Whoosh рассматривает введение нового типа контроля пользователей своего сервиса. Прежде чем арендовать электросамокат, придется пройти проверку не хуже, чем в ГИБДД.

Whoosh работает над собственной технологией проверки пользователя кикшеринга на предмет алкогольного опьянения. Соучредитель сервиса Сергей Лаврентьев назвал алкоголь «острой проблемой». Новая методика будет определять «когнитивные способности пользователя», и делать выводы о его состоянии. Если потенциальный ездок «накатил» настолько, что может нанести вред себе и окружающим, то уехать он никуда не сможет.

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Помимо этого, Whoosh планирует ввести систему рейтинга, которая будет оценивать индивидуально каждого пользователя и начислять баллы. В зависимости от количества баллов арендованный электросамокат будет варьировать планку максимальной скорости: позволит разогнаться побольше, либо же урежет скорость. По словам Лаврентьева, нововведения появятся в ближайшие пару лет. Напомним, что Whoosh уже запустил собственную технологию определения количества «ездоков» на одном байке. 

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Источник:
Хабр
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Комментарии

Дмитрий Могучев
+377
Дмитрий Могучев
Некоторые трезвые ездят не лучше тех самых которые «накатили»
2 часа назад в 20:40
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