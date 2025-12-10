Top.Mail.Ru

Карты «МИР» можно не менять

Олег
МИР

Российские банки не будут отключать просроченные карты «МИР». Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ поднял вопрос о блокировке банковских карт, у которых истек срок действия, из соображений безопасности. Изменения якобы планировалось на начало 2026 года, но теперь появилась ясность по данному вопросу:

«Сегодня продление - исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — гендир НСПК Дмитрий Дубинин. 

Согласно источнику, банки договорились, что карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за незначительным исключением. Это позволит клиентам самим решать, когда менять карту на новую, либо не менять ее, если это неудобно. В НСПК отметили, что еще в период ковида вместе с банками разработали технологические решения, обеспечивающие безопасную работу карт «МИР» после истечения срока действия.  

3
Источник:
ТАСС
Комментарии

Yuri Konst
+186
Yuri Konst
И когда это будет? Месяц назад закончился срок действия у такой карты, и в мобильный банк вход через неё стал невозможен. Или я чего то не понимаю?
10 минут назад
