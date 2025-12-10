Карты «МИР» можно не менять



Российские банки не будут отключать просроченные карты «МИР». Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня продление - исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — гендир НСПК Дмитрий Дубинин.



Согласно источнику, банки договорились, что карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за незначительным исключением. Это позволит клиентам самим решать, когда менять карту на новую, либо не менять ее, если это неудобно. В НСПК отметили, что еще в период ковида вместе с банками разработали технологические решения, обеспечивающие безопасную работу карт «МИР» после истечения срока действия.