К платежной системе Apple Pay начали подключаться российские карты стандарта «МИР». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РБК.
Согласно источникам, первыми включились пять российских банков: «Открытие», «Росбанк», «Сбербанк», «ВТБ» и «Россельхозбанк». Первые два позволяют добавить свои карты «МИР» в Apple Pay прям сейчас, а три других подключатся на днях. Кроме того, нововведение планируют и в банке «МКБ».
Процесс добавления карты «МИР» в iPhone ничем не отличается от обычного — необходимо ввести данные карты, подтвердить согласие с лицензионным соглашением, дождаться проверочного кода и ввести его в поле подтверждения. После этого карта «МИР» будет работать точно так же, как и VISA/MasterCard: ею можно будет расплачиваться в интернете и в офлайн-магазинах при помощи NFC.
Впервые о приходе российского стандарта «МИР» в Apple Pay СМИ сообщили в феврале 2021 года. До этого момента «МИР» можно было использовать только в смартфонах под управлением Android — в приложениях Mir Pay или Samsung Pay. Теперь такую возможность получат и владельцы iPhone.
Стоит отметить, что внедрение происходит постепенно и добровольно. Иными словами, банки не обязаны поддерживать Apple Pay на картах «МИР», поэтому не стоит ожидать, что в ближайшее время они все подключатся к системе.
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