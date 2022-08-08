Карты «МИР» стали суперполезны для россиян

Российские банковские карты «МИР» расширили зону своей работы в очень популярной среди россиян стране. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно источнику, банковские карты российской платежной системы «МИР» начали полноценно работать в нескольких новых банках Турции. Судя по всему, эта интеграция была обговорена на встрече президентов Турции и России в Сочи.
Карты «МИР» работали в Турции и раньше, но банкоматов и терминалов с их поддержкой было крайне мало — туристу приходилось долго искать подходящую точку, где можно снять наличные. Теперь же президент Турции Рейджеп Эрдоган сказал, что российские карты «МИР» начали принимать сразу пять турецких банков. Их названия, к сожалению, не озвучили.
Интеграция российских банковских карт с турецкими банками особенно актуальна после февраля 2022 года. Дело в том, что Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха среди россиян; а еще эта одна из немногих стран, с которой еще сохранилось прямое авиасообщение из ряда крупных городов РФ. Кроме того, для въезда в Турцию не нужно никаких документов, кроме загранпаспорта.
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