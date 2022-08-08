МИР Россия Банковские карты

Карты «МИР» стали суперполезны для россиян

Олег

МИР


Российские банковские карты «МИР» расширили зону своей работы в очень популярной среди россиян стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно источнику, банковские карты российской платежной системы «МИР» начали полноценно работать в нескольких новых банках Турции. Судя по всему, эта интеграция была обговорена на встрече президентов Турции и России в Сочи.

Карты «МИР» работали в Турции и раньше, но банкоматов и терминалов с их поддержкой было крайне мало — туристу приходилось долго искать подходящую точку, где можно снять наличные. Теперь же президент Турции Рейджеп Эрдоган сказал, что российские карты «МИР» начали принимать сразу пять турецких банков. Их названия, к сожалению, не озвучили.

Интеграция российских банковских карт с турецкими банками особенно актуальна после февраля 2022 года. Дело в том, что Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха среди россиян; а еще эта одна из немногих стран, с которой еще сохранилось прямое авиасообщение из ряда крупных городов РФ. Кроме того, для въезда в Турцию не нужно никаких документов, кроме загранпаспорта.

Ранее мы рассказали, что российский платежный сервис Mir Pay расширил зону действия и теперь работает в Беларуси



6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Bloomberg
Cсылки по теме:
VPN-сервисы в России могут получить «черную метку»
В России нашли отличное применение для банковских карт UnionPay
В России официально запущен Tinkoff ID — он избавит вас от логинов и паролей
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Мужчина сдал Apple Watch по гарантии, а получил «сюрприз». Эти часы он запомнит надолго
Илон Маск попрощался с миром и очень напугал свою мать. Что он задумал?
«Google Переводчик» получил удобную функцию. Вы оцените
Курс рубля будут считать по-новому. Всё из-за Центробанка РФ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Denis1
+392
Denis1
Теперь понятно для чего создавали кошелек MagSafe. Какой заботливый Тим Кок…
32 минуты назад
#
Купить рекламу