Карты UnionPay «Газпромбанка» не работают в 11 странах из-за санкций США

Артем


Любые финансовые операции за рубежом по ним больше не возможны.

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Санкции, введенные США против «Газпромбанка», вступили в силу в середине прошлой недели. Банк успел предупредить клиентов о проблемах с оплатой картами UnionPay за рубежом. Позже их владельцам пришло письмо, что с 21 ноября карты банка от системы UnionPay отключат. 

Как сообщает источник, проблема затронула одиннадцать стран. Среди них:

  • Венгрия;
  • Египет;
  • Италия;
  • Индонезия;
  • Германия;
  • Греция;
  • Уругвай;
  • Аргентина;
  • Турция;
  • Мексика;
  • Таиланд.

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

s_medik
+3483
s_medik
Когда Т-Банк сделал UnionPay, я сразу заказал, через 2 недели наложили санкции.
Месяц назад заказал себе карту ГазпромБанка😒
32 минуты назад
#
tellurian
+2071
tellurian s_medik
Вот, не стоило вам их делать 🤣😂
Остался Россельхозбанк 🙃
30 минут назад
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