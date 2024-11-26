Карты UnionPay «Газпромбанка» не работают в 11 странах из-за санкций США
Артем Фунтиков
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Любые финансовые операции за рубежом по ним больше не возможны.
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Санкции, введенные США против «Газпромбанка», вступили в силу в середине прошлой недели. Банк успел предупредить клиентов о проблемах с оплатой картами UnionPay за рубежом. Позже их владельцам пришло письмо, что с 21 ноября карты банка от системы UnionPay отключат.
Как сообщает источник, проблема затронула одиннадцать стран. Среди них: