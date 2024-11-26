Карты UnionPay «Газпромбанка» не работают в 11 странах из-за санкций США





Любые финансовые операции за рубежом по ним больше не возможны. Любые финансовые операции за рубежом по ним больше не возможны. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Венгрия;

Египет;

Италия;

Индонезия;

Германия;

Греция;

Уругвай;

Аргентина;

Турция;

Мексика;

Таиланд.

Санкции, введенные США против «Газпромбанка», вступили в силу в середине прошлой недели. Банк успел предупредить клиентов о проблемах с оплатой картами UnionPay за рубежом. Позже их владельцам пришло письмо, что с 21 ноября карты банка от системы UnionPay отключат.Как сообщает источник, проблема затронула одиннадцать стран. Среди них: