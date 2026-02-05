Исследование «Авито»: каждый второй пользователь интернета придумывает сложные пароли для защиты аккаунтов







Технологическая платформа «Авито» провела исследование о том, как интернет-пользователи относятся к защите своих паролей. Опрос показал, что каждый второй респондент (56%) придумывает сложные пароли, состоящие из разнообразных комбинаций букв, цифр и специальных символов. Только 15% пользователей при создании пароля используют личную информацию, 8% доверяют менеджерам паролей, 6% полагаются на автоматически предложенные пароли при регистрации, 4% обращаются к искусственному интеллекту для генерации, а 3% — просят помощи у близких в придумывании пароля. Интересно, что женщины чаще мужчин используют личные данные для паролей (17% против 13%), в то время как мужчины более активно прибегают к генераторам паролей и искусственному интеллекту. Кроме того, пользователи старше 65 лет чаще других просят помощи у близких (7% против 3% у остальных возрастов).

«Передача доступа к своему аккаунту на цифровой платформе — это всегда риск, — отмечает Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности „Авито“. — Даже если вы доверяете человеку, это не гарантирует защиту от утечки данных или кражи профиля. Мы рекомендуем никогда не передавать пароли. Если необходимо предоставить доступ, следует искать безопасные альтернативы, например, специальные инструменты для совместного управления. Помните, что онлайн-платформы автоматически отслеживают подозрительную активность для вашей безопасности, и иногда могут временно ограничить профиль при обнаружении необычных действий — это делается для вашей защиты. Кроме того, будьте внимательны к предложениям о размещении чужих объявлений в своем профиле за деньги, так как они могут скрывать риски, как правило, за такими предложениями часто скрываются злоумышленники. В конечном итоге, вы несете ответственность за действия в своем аккаунте, и даже небольшие нарушения могут иметь последствия», — подчеркивает Наталья Юматова.

Почти каждый второй пользователь (43%) создает уникальные пароли для каждого аккаунта, еще 40% респондентов используют разные пароли только для важных сервисов, таких как банки, онлайн-платформы и социальные сети. В среднем россияне используют около четырех различных паролей. Для повышения безопасности большинство пользователей (72%) подключают двухфакторную аутентификацию.Важно отметить, что большинство интернет-пользователей (69%) предпочитают никогда не передавать свои пароли другим лицам, чтобы избежать утечки персональных данных. Это решение обусловлено осознанием рисков, связанных с передачей доступа к аккаунтам. Основные риски, которые выделили респонденты, включают возможную утечку персональных данных (72%), кражу аккаунта (45%), юридические последствия (33%) и угрозу репутации (25%).Что касается обновления паролей, 15% респондентов делают это раз в несколько лет, 16% — ежегодно, 11% — раз в полгода, 8% — раз в три месяца. Почти 19% меняют пароли только после утечки данных или взлома.