Каждый второй засыпает под видео — исследование «VK Видео»

Платформа «VK Видео» опубликовала результаты исследования, согласно которым просмотр видеороликов перед сном стал устойчивой привычкой для большинства россиян. Около 83% опрошенных включают видео вечером несколько раз в неделю или чаще, а 60% делают это ежедневно. В среднем на просмотр тратится 31 минута, при этом почти половина пользователей (45%) регулярно засыпают под видео. Среди молодых людей до 25 лет этот показатель ещё выше — 40% используют контент для развлечения.Самым популярным контентом для вечернего просмотра оказались фильмы и сериалы (52%), следом идут юмористические (31%) и развлекательные (25%) видео. Причины различаются в зависимости от возраста: 46% опрошенных включают видео для расслабления и отдыха, 30% — для развлечения, а 27% — для расширения кругозора. Пользователи в возрасте 25–34 лет чаще других смотрят видео для расслабления (56%), а для респондентов до 25 лет важнее развлекательный аспект (40%). Кроме того, почти треть (31%) участников с высоким уровнем стресса используют видео как способ отвлечься от проблем.Наиболее важными характеристиками контента пользователи назвали спокойный голос (30%), тему видео (28%) и личность автора (23%), причём для зрителей до 24 лет личность автора оказалась на первом месте (36%). Подавляющее большинство (81%) смотрят видео со смартфона, а среди молодёжи до 24 лет этот показатель достигает 93%. Исследование проведено методом онлайн-опроса среди более чем 1 тысячи респондентов.