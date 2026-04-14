Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Кажется, что часы не могут быть настолько уродливыми, но эти Casio G-Shock реально существуют

Олег

Фото: Casio

Компания Casio представила новые часы в японской эстетике, и выглядят они крайне своеобразно. Подробности у Gizmochina. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, новые модели DW-6900AKA-4JR и DW-5600AKA-4JR призваны отдать дань культуре «ака-чочин», которая олицетворяет непринуждённую и оживлённую атмосферу традиционных японских таверн. Часы выполнены в дизайне красных японских фонарей — помимо цвета, они имеют отдельные элементы, напоминающие разные мелкие детали такого фонаря. 

Фото: CasioФото: Casio


Пожалуй, самое заметное тут — японские иероглифы, размещенные прямо на лицевой стороне. Они настолько большие и контрастные, что сложно даже разглядеть дисплей; к слову, на его защитном стекле они тоже отпечатаны, только менее резко. Даже просто ярко-красные часы не каждый осмелится носить, а с таким дизайном многие посчитают их попросту некрасивыми. Размер 53,2х50 мм гарантируют, что аксессуар не останется незамеченным ни для кого из окружающих. 

Новинка стоит 22000 йен, что по курсу составляет около 10,5 тысяч рублей. 
0
Источник:
Gizmochina
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

Yuri Konst
+5
Yuri Konst
Для упоротых самураев самое то)
14 апреля 2026 в 11:49
#

Читайте также