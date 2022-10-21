KFC бесплатно кормит всех, кто владеет собой. Но придется пройти дикое тестирование



Сеть ресторанов быстрого питания KFC представила необычную пиар-компанию. Об этом написали в Timeout.com.



Согласно источнику, 22 октября 2022 года в гонконгской сети KFC проведут необычный челлендж, в котором сможет поучаствовать любой посетитель. Компания установила огромную кабинку, стилизованную под фирменное картонное ведро с курицей. Там человек садится на кресло, а «ведро» включает ему минутный ASMR-трек со звуком обжарки курицы.









Пока посетитель слушает, как готовится птица, «ведро» измеряет его мозговые волны. Всем, кто сможет сохранять спокойствие в течение этой минуты, KFC дарит бесплатный напиток или купон на свою фирменную жареную курицу.