KFC Дичь

KFC бесплатно кормит всех, кто владеет собой. Но придется пройти дикое тестирование

Олег

KFC


Сеть ресторанов быстрого питания KFC представила необычную пиар-компанию. Об этом написали в Timeout.com.

Согласно источнику, 22 октября 2022 года в гонконгской сети KFC проведут необычный челлендж, в котором сможет поучаствовать любой посетитель. Компания установила огромную кабинку, стилизованную под фирменное картонное ведро с курицей. Там человек садится на кресло, а «ведро» включает ему минутный ASMR-трек со звуком обжарки курицы. 




Пока посетитель слушает, как готовится птица, «ведро» измеряет его мозговые волны. Всем, кто сможет сохранять спокойствие в течение этой минуты, KFC дарит бесплатный напиток или купон на свою фирменную жареную курицу. 

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Источник:
Timeout.com
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