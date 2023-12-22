Хакер принес себя в жертву, чтобы вы увидели GTA VI до релиза

Олег

Игры


Подросток, взломавший Rockstar Games, получил реальный тюремный срок. Об этом пишет Hypebeast.

Речь идет о 18-летнем Арионе Куртадже из Великобритании. В составе международной хакерской группировки Lapsus$ он атаковал Uber и Nvidia. Находясь  в отеле под стражей полиции за упомянутые подвиги, он сумел «вскрыть» сервера Rockstar Games, воспользовавшись лишь приставкой Smart TV от Amazon, гостиничным телевизором и мобильным телефоном.


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Парень украл у разработчиков и выложил в открытый доступ 90 видеороликов из GTA VI, что суммарно составляло более полутора часов геймплея. Более того, он взломал Slack-канал компании и пригрозил опубликовать исходный код игры, если Rockstar Game с ним не свяжется в течение суток.

В итоге Куртаджа отдали под суд, а компания потерпела убыток в $5 млн, не считая времени, которое разработчики потратили на игру. Хакера, страдающего аутизмом, признали виновным в умышленном и мотивированном преступлении и перевели в больницу тюремного типа, где он проведет остаток жизни. 

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Источник:
Hypebeast
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Комментарии

Serzh
+21
Serzh
Посадить человека в тюрьму на пожизненно, только потому что он слил какую то игру
Вчера в 23:37
#
–1038
NYX Serzh
Ему повезло, что это не apple arcade.
Щас бы жарился на элетростуле
Сегодня в 06:55
#
+448
tomtom
«Свободу Юрию Деточкину!!!!»
Вчера в 23:38
#
SithV
+1615
SithV
За спойлеры так и надо))
Сегодня в 02:41
#
+119
lokky
чего ждать от психа
час назад в 11:10
#
tellurian
+4719
tellurian
Наказание не соответствует преступлению.
Лучше бы заставили отрабатывать или улучшать защиту. Под надзором.
Люди за убийства меньше получают.
9 минут назад
#
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