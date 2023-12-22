Хакер принес себя в жертву, чтобы вы увидели GTA VI до релиза



Подросток, взломавший Rockstar Games, получил реальный тюремный срок. Об этом пишет Hypebeast.



Речь идет о 18-летнем Арионе Куртадже из Великобритании. В составе международной хакерской группировки Lapsus$ он атаковал Uber и Nvidia. Находясь в отеле под стражей полиции за упомянутые подвиги, он сумел «вскрыть» сервера Rockstar Games, воспользовавшись лишь приставкой Smart TV от Amazon, гостиничным телевизором и мобильным телефоном.



Парень украл у разработчиков и выложил в открытый доступ 90 видеороликов из GTA VI, что суммарно составляло более полутора часов геймплея. Более того, он взломал Slack-канал компании и пригрозил опубликовать исходный код игры, если Rockstar Game с ним не свяжется в течение суток.



В итоге Куртаджа отдали под суд, а компания потерпела убыток в $5 млн, не считая времени, которое разработчики потратили на игру. Хакера, страдающего аутизмом, признали виновным в умышленном и мотивированном преступлении и перевели в больницу тюремного типа, где он проведет остаток жизни.