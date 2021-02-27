У жительницы Пенсильвании мошенник украл около $1500, переведя их с её iPhone на свою карту прямо у нее на глазах. Женщина рассказала, что пыталась дозвониться в службу поддержки Apple, однако звонок был перехвачен злоумышленником, провернувшим эту аферу.Владелица iPhone по имени Донна Фрэнсис получила странный звонок от неизвестного, номер которого автоматически определился как «Служба поддержки Apple Xfinity». Она не успела взять трубку, поэтому перезвонила в компанию Xfinity, чтобы уточнить, что случилось. В указанной компании ей ответили, что не звонили ей, и посоветовали связаться со службой поддержки Apple для прояснения ситуации. Женщина нашла официальный номер техподдержки Apple, однако её звонок был перехвачен, и на другом конце трубку взял мошенник.Неизвестный представился сотрудником службы поддержки Apple и предостерег жертву, что нельзя терять время, так как в данный момент хакеры из России и Китая уже перевели с её счета $5000. Мошенник убедил Донну установить стороннее ПО, с помощью которого он моментально получил контроль над её iPhone. Прямо во время разговора на глазах испуганной женщины неизвестный перевел себе $1500 с её счета в Хантингтон-банке, после чего положил трубку. Донна осознала, что произошло и позвонила в полицию, а также в Хантингтон-банк. Однако для банка транзакция выглядела так, словно она сама её одобрила, поэтому женщине сообщили, что вряд ли она вернет свои деньги.По словам ФБР, это второй случай в штате за последнее время, когда хакер перехватывал телефонный звонок с целью выманить деньги. Незадолго до этого жертвой телефонного мошенничества стал мужчина, позвонивший в больницу, чтобы записаться на вакцинацию от COVID-19. Сумма, которой лишился пострадавший, не разглашается, однако известно, что его банк возместил ему украденные средства. Полицейский уточнил, что, хотя перехват звонка безусловно возможен технически, полиция пока не наблюдает предпосылок к массовым преступлениям такого рода.Стоит упомянуть, что в обоих случаях жертвы звонили на официальные номера соответствующих служб, а не на фишинговые или подменные координаты. Полицейские рекомендовали жителям штата отключаться от вызова и перезванивать с другого телефона, если диалог кажется им подозрительным.