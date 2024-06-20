Хакер взломал Apple, украл исходный код внутренних инструментов компании и выставил всё это на продажу

Фархад
Apple Hack // Ars-Tech

Киберпреступник под ником IntelBroker, который ранее взял на себя ответственность за взломы других крупных компаний и правительственных систем США, опубликовал в даркнете исходный код нескольких внутренних инструментов Apple.

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По словам хакера, в июне 2024 года на сайте Apple произошла утечка данных, предположительно по вине её инженеров. В результате злоумышленник получил исходный код следующих внутренних инструментов:
  • AppleConnect-SSO
  • Apple-HWE-Confluence-Advanced
  • AppleMacroPlugin

Apple Hack

AppleConnect-SSO — система аутентификации, которая позволяет сотрудникам компании получать доступ к определенным приложениям и внутренним системам Apple. Об Apple-HWE-Confluence-Advanced и AppleMacroPlugin почти ничего неизвестно.

К счастью, все эти утечки никак не повлияют на обычных пользователей гаджетов компании. Да, и самой Apple от этого тоже ничего не будет.
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Источник:
9to5Mac
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