Хакер взломал Apple, украл исходный код внутренних инструментов компании и выставил всё это на продажу

Киберпреступник под ником IntelBroker, который ранее взял на себя ответственность за взломы других крупных компаний и правительственных систем США, опубликовал в даркнете исходный код нескольких внутренних инструментов Apple.
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По словам хакера, в июне 2024 года на сайте Apple произошла утечка данных, предположительно по вине её инженеров. В результате злоумышленник получил исходный код следующих внутренних инструментов:
- AppleConnect-SSO
- Apple-HWE-Confluence-Advanced
- AppleMacroPlugin
AppleConnect-SSO — система аутентификации, которая позволяет сотрудникам компании получать доступ к определенным приложениям и внутренним системам Apple. Об Apple-HWE-Confluence-Advanced и AppleMacroPlugin почти ничего неизвестно.
К счастью, все эти утечки никак не повлияют на обычных пользователей гаджетов компании. Да, и самой Apple от этого тоже ничего не будет.