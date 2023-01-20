Хакеры атакуют маркетплейсы через слитые данные россиян

«В результате подобных атак помимо репутационного ущерба компании несут финансовые затраты на оплату «‎фиктивных» смс-рассылок. К моменту обнаружения проблемы убытки могут составлять от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей».

Схему проворачивают при помощи ботов, которые атакуют сайты и мобильные приложения компаний. Убытки достигают до нескольких миллионов рублей.Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на экспертов безопасности. Злоумышленники используют данные абонентов, которые оказались в открытом доступе из-за течек. Они создают множественные запросы на авторизацию в одном или нескольких сервисах, после чего пользователю приходят SMS-сообщения с кодом подтверждения регистрации. Однако, сам пользователь не является целью. Думая, что аккаунт взломан, жертва начинает звонить на горячую линию компании, чтобы выяснить ситуацию. Из-за большого количества поступающих звонков, кол-центры перегружаются и не могут решать реальные вопросы или подтверждать действия на сайте.