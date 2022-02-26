



Группа хакеров Anonymous, ранее взявшая на себя ответственность за сбои на государственных сайтах, обратилась к президенту РФ.



Это децентрализованная группа активистов и хактивистов. Их цель — свободный и доступный Интернет. Эта группа известна организацией DDoS-атак, взломом сайтов правительств и платежных систем. Ранее атаке Anonymous подвергся новостной сайт телеканала RT. Сегодня, в связи со сложившейся обстановкой, группа хакеров, разместила обращение к президенту на своем аккаунте в Twitter и YouTube. Видео не переведено на русский язык, и содержит следующее послание:

«Приветствую всех граждан мира. Это обращение к Владимиру Путину от Анонимусов. Мистер Путин, вторжение в Украину показало, что у вашего режима нет никакого уважения к правам человека или самоопределения ваших соседей. В последние несколько дней началось полноценное вторжение. Жилые кварталы бомбят. Убивают невинных. Беженцы бегут от насилия. Это ужасная ситуация со всех сторон, но вы это начали. Вы критиковали США и НАТО за то, что они оккупировали и бомбили средний восток, что определенно справедливая критика. Но вы показали, что ничем не лучше, чем империалистическое правительство, которое вы критиковали.



Все во всем мире видят насквозь вашу пропаганду. Даже жители, которых вы хотите защитить — настроены против войны, идут протесты во многих крупных городах России. Ваша реакция как тирана на антивоенные протесты только больше разжигает подобные настроения среди россиян, которые страдают от ваших действий.



Санкции затронут мирное население больше, чем вас. Поэтому надо принимать другие меры. Сопротивление пойдет изнутри. Агрессия полиции, которая проявилась на демонстрациях, только подрывает доверие. Вторжение принесет больше проблем на геополитической арене, поскольку многие другие страны будут видеть в вас угрозу. Особенно те соседние страны, которые до сегодняшнего дня сохраняли нейтралитет.



Ожидается, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Ваши амбиции гораздо больше, чем вы заявляете. Если продолжите идти по этому пути — продолжите терять поддержку россиян. Другие страны по всему миру не захотят с вами сотрудничать. Получите и кибератаки со всего мира.



Анонимусы будут вести кибер-войну против вашего режима. Уже положили несколько правительственных сайтов, это только начало. Скоро вы почувствуете всю мощь хакеров. Ваши секреты больше не в безопасности. Есть вероятность, что основа вашей государственной инфраструктуры тоже под угрозой.

Сейчас вторжение в Украину, до этого Грузия и Крым показывают, что Россия нацелилась на ключевые позиции, которые были у Советского союза. Советский Союз распался много лет назад, но мир до сих пор не забыл жестокость этого режима. Жители всего мира будут сопротивляться каждому вашему шагу на этом пути.



Это война, которую вы не выиграете. Несмотря на то, каким сильным вы себя считаете.

Мы Анонимусы. Имя нам легион. Ждите нас».









По заявлению пресс-секретаря Пескова, 26 февраля были замечены неоднократные сбои в работе сайта Кремля. Ответственность за атаки Anonymous не подтверждали.

В сети «гуляет» фейковое видео с желтыми субтитрами на русском языке, стилизованное под похожее обращение хакеров. Оно не имеет ничего общего к оригиналу и искажает суть и содержание послания.







