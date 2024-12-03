Хакеры полностью уничтожили защиту Windows и Microsoft Office

Хакерская группа Massgrave заявляет, что смогла обойти систему лицензирования Microsoft, что позволяет активировать практически все современные версии Windows и пакеты Microsoft Office через облако.
Новый метод активации уже считают революционным, а его создатели назвали взлом «крупнейшим прорывом в пиратстве Windows и Office». При этом обход защиты не требует установки дополнительного ПО и не вносит изменений в системные файлы. Помимо свободного пользования ОС инструмент позволит продлить срок получения патчей безопасности для Windows 10, даже после завершения ее официальной поддержи со стороны Microsoft.
Пока утилита находится в стадии доработки и будет завершена в ближайшие месяцы.