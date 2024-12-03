Хакеры полностью уничтожили защиту Windows и Microsoft Office





Хакерская группа Massgrave заявляет, что смогла обойти систему лицензирования Microsoft, что позволяет активировать практически все современные версии Windows и пакеты Microsoft Office через облако. Хакерская группа Massgrave заявляет, что смогла обойти систему лицензирования Microsoft, что позволяет активировать практически все современные версии Windows и пакеты Microsoft Office через облако. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Созданный инструмент поддерживает активацию через облачный сервис Key Management Services (KMS), прост для использования внутри корпоративных организаций, что ставит под угрозу продажи лицензионного софта Microsoft. Хакеры утверждают, что уязвимость открывает бесплатный доступ к большинству продуктов компании, включая Windows Vista, Windows 11, Windows Server 2025 и современные версии Office.Новый метод активации уже считают революционным, а его создатели назвали взлом «крупнейшим прорывом в пиратстве Windows и Office». При этом обход защиты не требует установки дополнительного ПО и не вносит изменений в системные файлы. Помимо свободного пользования ОС инструмент позволит продлить срок получения патчей безопасности для Windows 10, даже после завершения ее официальной поддержи со стороны Microsoft.Пока утилита находится в стадии доработки и будет завершена в ближайшие месяцы.