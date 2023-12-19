Хакеры украли у Apple засекреченные приложения и игры

Фото: Unsplash



В открытом доступе оказались тестовые версии приложений и игр, которые разработчики публиковали на принадлежащей компании Apple платформе Test Flight. Утекли в том числе проекты, которые никогда не издавались официально.



В архив попали приложения, распространявшиеся через Test Flight с 2012 по 2015 год. Утечка содержит довольно интересные вещи, например, несколько неизданных игр из серии Angry Birds. Как хакерам удалось выкрасть эти данные, неизвестно, но есть предположения, что им помог кто-то из числа сотрудников Apple.



Утечка содержит только старые приложения, давно утратившие актуальность, поэтому она не представляет особой опасности. Тем не менее в ней могут содержаться конфиденциальные сведения, а также личные данные участников тестирования.







Платформа Test Flight предназначается для открытого или закрытого бета-тестирования приложений до их релиза. Разработчики могут отслеживать возникающие ошибки и баги, а также принимать от пользователей обратную связь, чтобы понимать, что можно исправить и улучшить. Эти версии приложений существуют отдельно от релизных, выложенных в App Store для всех пользователей.



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым