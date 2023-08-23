Хакеры воруют огромные суммы при помощи WinRar

Артем
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Несмотря на закрытую уязвимость архиватора, специалисты по кибербезопасности отмечают высокую активность хакерских атак на счета пользователей.

Злоумышленники маскируют зараженные скрипты маскируя их под файлы JPG и TXT, вложенные в архив. Они не вызывают подозрения, так как встречаются практически в любом загруженном архиве. Кликнув на вирусный файл, хакеры получают доступ к брокерским счетам жертвы, совершают незаконные покупки или попросту переводят деньги себе. 

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Специалисты из Group-IB вычислили минимум 130 зараженных компьютеров трейдеров, а подобные архивы замечены на восьми биржевых и криптовалютных площадках.

Организаторы атак остаются неизвестными. Хакеры пользовались VisualBasic-трояном DarkMe, который ранее был связан с группировкой Evilnum, также известной как TA4563. Она действует как минимум с 2018 года в Европе и Великобритании, выбирая себе в жертвы в сфере финансовой интернет-торговли.
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Источник:
TechCrunch
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Комментарии

Dmitriy
+654
Dmitriy
Низкий уровень компьютерной грамотности тут решает.
33 минуты назад
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