Хакеры воруют огромные суммы при помощи WinRar

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Несмотря на закрытую уязвимость архиватора, специалисты по кибербезопасности отмечают высокую активность хакерских атак на счета пользователей.Злоумышленники маскируют зараженные скрипты маскируя их под файлы JPG и TXT, вложенные в архив. Они не вызывают подозрения, так как встречаются практически в любом загруженном архиве. Кликнув на вирусный файл, хакеры получают доступ к брокерским счетам жертвы, совершают незаконные покупки или попросту переводят деньги себе.Специалисты из Group-IB вычислили минимум 130 зараженных компьютеров трейдеров, а подобные архивы замечены на восьми биржевых и криптовалютных площадках.Организаторы атак остаются неизвестными. Хакеры пользовались VisualBasic-трояном DarkMe, который ранее был связан с группировкой Evilnum, также известной как TA4563. Она действует как минимум с 2018 года в Европе и Великобритании, выбирая себе в жертвы в сфере финансовой интернет-торговли.