Хакеры взломали Call of Duty: Black Ops Cold War

Хакер, выступающий под псевдонимом R4v3, смог взломать сюжетную кампанию шутера Call of Duty: Black Ops Cold War. Это выдающийся результат, ведь последний раз обойти защиту в Call of Duty хакерам удалось в далёком 2017 году, тогда они взломали сюжетный режим WWII.



За последние годы хакеры взламывали мультиплеер Call of Duty, но сюжетный режим оставался неприступным. R4v3 доказал, что снять защиту можно даже с него.



Игра Call of Duty: Black Ops Cold War была выпущена в ноябре 2020 года на ПК и игровых консолях PlayStation и Xbox. В скором времени взломанная версия игры для Windows должна будет появиться на торрентах, а сейчас хакер R4v3 решает проблемы, из-за которых она запускается нестабильно. Архив с игрой будет весить около 145 ГБ.