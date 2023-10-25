Хакеры взломали Call of Duty: Black Ops Cold War

Александр



Хакер, выступающий под псевдонимом R4v3, смог взломать сюжетную кампанию шутера Call of Duty: Black Ops Cold War. Это выдающийся результат, ведь последний раз обойти защиту в Call of Duty хакерам удалось в далёком 2017 году, тогда они взломали сюжетный режим WWII.

За последние годы хакеры взламывали мультиплеер Call of Duty, но сюжетный режим оставался неприступным. R4v3 доказал, что снять защиту можно даже с него.

Игра Call of Duty: Black Ops Cold War была выпущена в ноябре 2020 года на ПК и игровых консолях PlayStation и Xbox. В скором времени взломанная версия игры для Windows должна будет появиться на торрентах, а сейчас хакер R4v3 решает проблемы, из-за которых она запускается нестабильно. Архив с игрой будет весить около 145 ГБ.

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Комментарии

YABLOKOFON
+277
YABLOKOFON
Оооо наконец то я в неё поиграю
26 октября 2023 в 06:42
#
+61
soronoros soronoros
йа йа! надо будет попробовать
26 октября 2023 в 08:34
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