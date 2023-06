Хедлайнерами Знание.Лекторий на VK Fest станут Артемий Лебедев, Сергей Минаев, Фёдор Конюхов, Карина Истомина и другие знаменитости

Санкт-Петербург

Гостей крупнейшего open-air страны в Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи) и Москве ждёт познавательная программа Знание.Лекторий, организованная совместно с Российским обществом «Знание». Хедлайнерами станут знаменитые актёры, художники, путешественники, учёные, спортсмены, юмористы, журналисты и многие другие.В этих городах зрители VK Fest смогут получить новые знания о кинематографе, образовании, медицине, изобразительном искусстве, спорте и многом другом. Лекции будут проводить звёздные спикеры.Хедлайнерами Знание.Лекторий в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 июля станут актёр Дмитрий Харатьян, главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев и редакция телеграм-канала «Антиглянец». Также примут участие блогер Snailkick, президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, заслуженный артист России Борис Смолкин и модератор — директор и художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков. О спорте расскажет полузащитник ФК «Зенит» Андрей Мостовой и спортивный комментатор Денис Казанский. О стендапе расскажет комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов.Во второй день работы лектория в Санкт-Петербурге модератором встречи будет продюсер ресторанной премии Where To Eat Ирина Тиусонина, о красоте расскажут историк моды Анатоль Вовк и бьюти-блогер Оля RedAutumn. Также аудиовизуальный художник и автор инсталляций «Друзья Петербурга» Артём Мороз поговорит с модератором встречи, ведущим программы «Утро. Самое лучшее» на НТВ Евгением Вяхиревым про жизнь, любовь и их отражение в цифровом искусстве. Закроют вечер Евгений Чебатков и Расул Чабдаров выступлением «История на ночь: мемы русского интернета».8 июля в Сириусе дл гостей Знание.Лекторий на VK Fest выступят путешественник и писатель Фёдор Конюхов, гимнастка и блогер Самира Мустафаева, двукратный чемпион России по футболу Денис Сенников, шеф-повар Евгений Козубов, ресторатор и основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.В Москве 15 июля о моде поговорят сооснователь и главный дизайнер бренда MONOCHROME Алиса Боха, телеведущий и стилист Алексей Сухарев, основатель компании Aesthetiks Beauty Group и сети салонов Keep Looking Ксения Шипилова. О правильном питании расскажет диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, а тренер по тайм-менеджменту Глеб Архангельский научит управлять своим временем. Блогер Карина Истомина поделится, как поддерживать ментальное здоровье, также зрителей ждёт выступление официального психолога проекта «Пацанки» Любови Розенберг. Ночную и культурную жизнь городов в лектории вместе обсудят арт-директор пространства Supermetall Дмитрий Маркин и продюсер Евгений Машков.Главными темами второго дня в московском лектории VK Fest станут творчество и производство контента. Среди спикеров — CEO ВКонтакте Марина Краснова, арт-директор ЦСО «Винзавод» Сабина Чагина, дизайнер и блогер Артемий Лебедев, вице-президент по технологиям и разработке VK, CTO ВКонтакте Александр Тоболь, генеральный директор арт-кластера «Октава» Дмитрий Барсенков, современные художники Ян Посадский и Алексей Майоров.Увидеть лекции экспертов в Москве и Санкт-Петербурге смогут не только гости VK Fest — трансляции их выступлений будут доступны в сообществе Общества «Знание» ВКонтакте. Там же можно будет подробнее ознакомиться с расписанием и узнать последние новости.VK Fest уже открыл свою самую масштабную программу и порадовал жителей и гостей Владивостока и Новосибирска. Впереди фестивальные дни ждут Санкт-Петербург, Сочи и Москву. Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru