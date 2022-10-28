Хитрейшая схема развода на деньги — «письма счастья» на email

В России активизировались мошенники, использующие хитрые email-рассылки. Обмануться очень легко.Речь идет о email-письмах, которые приходят вам от незнакомых отправителей. Они могут поступать в огромном количестве на те ящики, адреса которых вы оставляли в каких-то публичных местах: на сайтах, досках объявлений и т. д. Чаще всего они маскируются под государственные органы или социально значимые организации, но внутри прячется почти идентичный текст.Открыв такое письмо, вы увидите сообщение вроде «Заберите свой лотерейный билет, осталосьчасов», «Поздравляем! Ваш билет оказался выигрышным!» и так далее. Далее всегда следуют фейковые логин и пароль или же «код получения выигрыша» и ссылка на фишинговый сайт, где мошенники надеются получить данные вашей карты якобы для зачисления выигрыша. В случае успеха карта мгновенно «обчищается».Любопытно, что письма маскируются под обычные бытовые уведомления или псевдо-ответы от лиц, которым вы ничего не писали. Например, отправитель может быть указан как «Визовый центр», «Металлургическая фабрика» или вовсе что-то на иностранном языке.Сама схема совсем не нова, но в последнее время стала снова активно использоваться. Помните, что невозможно ничего выиграть, если вы нигде не участвовали. В любом случае не стоит вводить данные своей карты на сайтах, которые вам прислали сомнительные личности, маскирующиеся под кого-то другого.