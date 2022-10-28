Мошенники Россия

Хитрейшая схема развода на деньги — «письма счастья» на email

Олег

Мошенники обчистили


В России активизировались мошенники, использующие хитрые email-рассылки. Обмануться очень легко.

Речь идет о email-письмах, которые приходят вам от незнакомых отправителей. Они могут поступать в огромном количестве на те ящики, адреса которых вы оставляли в каких-то публичных местах: на сайтах, досках объявлений и т. д. Чаще всего они маскируются под государственные органы или социально значимые организации, но внутри прячется почти идентичный текст. 

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Открыв такое письмо, вы увидите сообщение вроде «Заберите свой лотерейный билет, осталось ххх часов», «Поздравляем! Ваш билет оказался выигрышным!» и так далее. Далее всегда следуют фейковые логин и пароль или же «код получения выигрыша» и ссылка на фишинговый сайт, где мошенники надеются получить данные вашей карты якобы для зачисления выигрыша. В случае успеха карта мгновенно «обчищается».

Любопытно, что письма маскируются под обычные бытовые уведомления или псевдо-ответы от лиц, которым вы ничего не писали. Например, отправитель может быть указан как «Визовый центр», «Металлургическая фабрика» или вовсе что-то на иностранном языке. 

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Сама схема совсем не нова, но в последнее время стала снова активно использоваться. Помните, что невозможно ничего выиграть, если вы нигде не участвовали. В любом случае не стоит вводить данные своей карты на сайтах, которые вам прислали сомнительные личности, маскирующиеся под кого-то другого. 

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Комментарии

+463
franzisonfire
Мне вот такое пришло от моего бизнес партнера Джона))))))) сохранил даже)
час назад в 20:22
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