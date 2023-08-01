Хитрость не удалась. «Альфа-банк» снова выгнали из App Store

Александр



Менее недели продержалось в App Store приложение «Деньги в порядке». Оно принадлежало «Альфа-банку», чьи приложения были удалены из App Store после того, как организация попала под блокирующие санкции США и Евросоюза.

«Деньги в порядке» было замаскированным приложением «Альфа-банку», оно предоставляло клиентам организации доступ к управлению счётом и другим возможностям (вклады, переводы, оплата и т. п.) Это приложение появилось в App Store 26 июля и сразу же выбилось в топ российского сегмента App Store. 1 августа его уже не стало, оно было удалено по очевидной причине, и его разработчики вряд ли будут оспаривать решение модераторов магазина.

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Основное приложение «Альфа-банка» было удалено из App Store в апреле 2022 года. После этого банк предпринимал несколько попыток вернуть его под другими названиями и через других разработчиков. Так, в августе прошлого года появилось приложение «Деньги пришли», а в декабре — «Деньги всем», и их тоже удаляли через несколько дней после появления. Аналогичные попытки предпринимают и некоторые другие подсанкционные банки, в том числе «Сбер» и ВТБ.

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Комментарии

Misha Gynin
+73
Misha Gynin
Зато все кому надо оперативно его поставили...
Сегодня в 14:44
#
kardigan
+3120
kardigan Misha Gynin
И это верно! Так что всё удалось!
2 часа назад в 15:42
#
STFU
+86
STFU
Ничего страшного, сделают комплексный апдейт и через пару месяцев выкатят новую версию "ну что там с деньгами", а мы её быстренько скачаем
Сегодня в 15:19
#
tellurian
+4874
tellurian
Кто успел, тот молодец.
2 часа назад в 15:31
#
Руслан
–157
Руслан
Ваше бы приложение удалили из апстора! Может быть тогда хоть какие-то изменения будут за несколько лет! Не стыдно? Банки вон под другими именами пилят приложухи, чтоб пользователи обновились, а вы??? Позорище!!!
2 часа назад в 15:51
#
Руслан
–157
Руслан Руслан
Последнее обновление 3 года назад!!! Это неуважение к пользователям!
2 часа назад в 15:52
#
Руслан
–157
Руслан Руслан
Зато про чужие приложения прям исписались: какие косяки, что сделать и т.д. Как говорится: в чужом глазу соринку видим, а в своём бревно не замечаем!
2 часа назад в 15:55
#
+211
vedpre
Чем вам приложение iGuides то не угодило? Работает и работает, что ещё надо?
46 минут назад
#
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