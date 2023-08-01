Хитрость не удалась. «Альфа-банк» снова выгнали из App Store





Менее недели продержалось в App Store приложение «Деньги в порядке». Оно принадлежало «Альфа-банку», чьи приложения были удалены из App Store после того, как организация попала под блокирующие санкции США и Евросоюза.



«Деньги в порядке» было замаскированным приложением «Альфа-банку», оно предоставляло клиентам организации доступ к управлению счётом и другим возможностям (вклады, переводы, оплата и т. п.) Это приложение появилось в App Store 26 июля и сразу же выбилось в топ российского сегмента App Store. 1 августа его уже не стало, оно было удалено по очевидной причине, и его разработчики вряд ли будут оспаривать решение модераторов магазина.





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Основное приложение «Альфа-банка» было удалено из App Store в апреле 2022 года. После этого банк предпринимал несколько попыток вернуть его под другими названиями и через других разработчиков. Так, в августе прошлого года появилось приложение «Деньги пришли», а в декабре — «Деньги всем», и их тоже удаляли через несколько дней после появления. Аналогичные попытки предпринимают и некоторые другие подсанкционные банки, в том числе «Сбер» и ВТБ.