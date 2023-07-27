Хитрые москвичи придумали, как кататься по городу на автомобиле без пробок
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
Газета «Московский комсомолец» рассказала, как некоторые водители решают проблему с пробками. Чтобы не терять время вместе с остальными людьми, они арендуют такси и едут по выделенной полосе.
Это удовольствие обходится относительно дёшево, аренда машины стоит приблизительно от 1 до 2 тысяч рублей в сутки в зависимости от модели и состояния. Поэтому, когда вы видите, что выделенке мчится жёлтый автомобиль с шашечками, есть вероятность, что внутри сидит вовсе не таксист, а один из таких находчивых водителей. Некоторые из них даже хвастаются, выкладывая в соцсетях видео с тем, как они объезжают многокилометровые пробки.
Закон о такси довольно мягкий, поэтому таксистом формально может считаться почти любой гражданин, у которого есть водительские права. И даже если в такси нет пассажиров, ему всё равно разрешено двигаться по линии для общественного транспорта. Проверить, действительно ли водитель занимается развозкой, затруднительно, но даже если нет — проверяющие не усмотрят в этом нарушений и никак не накажут хитреца.
Также выяснилось, что некоторые таксисты берут автомобиль в аренду, работают только в часы-пик, когда заработки максимальные, а в остальное время сдают его в аренду другим людям, которые используют его для частных поездок по выделенным полосам.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
- Мошенники ловко разводят тех, кто пользуется поиском Google. Попасться — раз плюнуть
- Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых умных и образованных
- В Android наконец изменят функцию, которая бесит владельцев смартфонов много лет
- Samsung внезапно прокачала камеры в старых смартфонах. Даже iPhone 14 Pro так не умеет снимать